台「麥當勞女神」曬激罕「中空比堅尼」辣照 網民：根本寫真等級
撰文：中天新聞網
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網紅海豚（徐薇涵），過去打工時因亮眼外型而有「麥當勞女神」稱號，也曾是節目《大學生了沒》的固定班底。
早前她PO出身穿比堅尼的辣照，罕見曬出好身材，引發網友討論。
海豚28日在臉書與IG分享了自己的一系列泳裝照，照片中她身穿一件淺藍色中空比堅尼，罕見曬出「超兇」半球，下半身搭配白色鏤空長裙，坐在復古貨車上，展現姣好身材。
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她在貼文中表示：「泳裝是我沒有過的款式跟顏色，超喜歡的，必須要再出些照片！」
網友則紛紛留言：
「這根本是寫真等級」
「好看」
「台灣性感女神」
「超美的」
「真的超美啦」
事實上，海豚2015年在快餐店打工時，因為一張綁馬尾的側拍照在網路上爆紅，而被稱為「麥當勞女神」。
而她因擁有甜美可愛的長相，後成為節目《大學生了沒》班底，不時透過社群平台分享生活。
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而她2023年在節目《新聞挖挖哇》中分享，曾被認識3年的男性友人，在半年內騙走200萬台幣，還被要求拍給對方16部清涼影片。
沒想到，最後竟被對方以此威脅，當時她嚇得不敢報警，之後甚至被對方造謠「借錢不還」。
直到近半年後，徐薇涵的友人發現不對勁，才趕緊要她去報警。當時她表示，即使知道被騙走的錢有可能拿不回來，還是希望能維護自己的聲譽。
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