冬天仲着比堅尼 阿媽驚見「露出三角地帶」鬧爆 後續更估你唔到
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
最近天氣逐漸降溫，不少人都翻出冬季衣服禦寒。
然而，就有一名網友PO文表示，買了一套比堅尼泳衣，在房間試穿拍照時，沒想到被媽媽撞見，氣得媽媽直呼：「還買這麼露，整個三角地帶都曝光了！」掀起網友熱議。
眼尖網友發現原PO居然係……（點圖看原文全文、相關照片及網民留言）：
+12
該名網友在PTT的WomenTalk板發文表示，日前買了一套比堅尼，在房間試穿拍照時，碰巧被媽媽闖入撞見，整個被看光光。
媽媽因此突然爆氣：「現在明明就冬天了，你還買比堅尼，還買這麼露，整個三角地帶都曝光了！」
原PO請媽媽冷靜，並對她說：「難道妳不覺得好看嗎？」
媽媽略帶微笑回覆：「哦……還可以啦。」
【同場加映】泰農場驚見豪放馬尾女「着比堅尼務農」 原來超有名IG粉絲350萬（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+28
眼尖網民揭意外真相：原PO不是女的！
只見照片中，原PO一頭黑色長髮，穿著白色比堅尼，讓他不禁好奇發問：「這套比堅尼好看嗎？真的有我媽說的那麼嚴重嗎？」
貼文曝光後，網友紛紛留言「我認真說，身材好才撐得起來，超好看」、「腿真的很美欸」、「有圖給推，媽媽有愛給推」。
不過有眼尖網友發現，原PO似乎是男的，「腳掌一看就男的，再往上看ID果然是你」、「看腳就覺得不對勁，果然是男的」、「哭了，為什麼男生的腿比女生好看」。
【同場加映】「比堅尼營養師」泳池大解放狂吸Like 條件太好着畢業袍同樣震撼（點擊放大瀏覽）👇👇👇
+23
水上樂園「變性滑水梯」爆紅 比堅尼美女驚變裸男 IG真面目曝光「比堅尼女漁師」現身墾丁 着成咁去釣魚惹暴動 釣客：很難專心勁墟冚！瘋傳50比堅尼辣妹高雄集體踩單車 網民超羡慕：幸福城市台大醫科女神也大解放 突貼激罕火辣比堅尼照惹哄動：身材太犯規「無名小站第一正妹」15年前憑比堅尼照爆紅 現況曝光個樣變成咁「比堅尼泰拳妹」海灘練拳爆紅 私下Kawaii到暈 反差萌俘虜網民
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】