冬天仲着比堅尼　阿媽驚見「露出三角地帶」鬧爆　後續更估你唔到

最近天氣逐漸降溫，不少人都翻出冬季衣服禦寒。



然而，就有一名網友PO文表示，買了一套比堅尼泳衣，在房間試穿拍照時，沒想到被媽媽撞見，氣得媽媽直呼：「還買這麼露，整個三角地帶都曝光了！」掀起網友熱議。

眼尖網友發現原PO居然係……（點圖看原文全文、相關照片及網民留言）：

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該名網友在PTT的WomenTalk板發文表示，日前買了一套比堅尼，在房間試穿拍照時，碰巧被媽媽闖入撞見，整個被看光光。

媽媽因此突然爆氣：「現在明明就冬天了，你還買比堅尼，還買這麼露，整個三角地帶都曝光了！」

原PO請媽媽冷靜，並對她說：「難道妳不覺得好看嗎？」

媽媽略帶微笑回覆：「哦……還可以啦。」

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眼尖網民揭意外真相：原PO不是女的！

只見照片中，原PO一頭黑色長髮，穿著白色比堅尼，讓他不禁好奇發問：「這套比堅尼好看嗎？真的有我媽說的那麼嚴重嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「我認真說，身材好才撐得起來，超好看」、「腿真的很美欸」、「有圖給推，媽媽有愛給推」。

不過有眼尖網友發現，原PO似乎是男的，「腳掌一看就男的，再往上看ID果然是你」、「看腳就覺得不對勁，果然是男的」、「哭了，為什麼男生的腿比女生好看」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】