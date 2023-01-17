日本15歲混血美少女跑手　3公里連超17人驚呆旁述：異次元的存在

在人氣選手不破聖衣來因傷棄賽、當紅名將田中希實也缺席下，第41屆全日本都道府縣女子驛傳（長跑接力賽）15日在京都市展開，總共有47隊參與。



賽道分為9個區間，來回里程恰好為全馬距離（42.195公里），沿途會經過金閣寺、銀閣寺等京都著名景點。

其中，代表岡山縣出賽的15歲混血正妹ドルーリー朱瑛里從專屬初中學生的第3區間第38順位開始，最初1公里跑出2分55秒超過6人，而到了1.5公里花了4分24秒，最後一路連超17人，跑完3公里以9分02秒將原區間紀錄提升了8秒……

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身為鶴山中學3年級的朱瑛里，實力讓日本解說員驚嘆連連：「又是一位異次元的存在！」

許多網友也大讚朱瑛里是繼不破聖衣來後的最大驚奇，她的混血臉龐也讓諸多網友大猜父母應該是來自於美國。

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最終，大阪的松田瑞生在第9區間獲勝，助大阪以2小時15分48秒奪冠，京都以2小時16分37秒獲得亞軍，福岡以2小時16分47秒摘季軍。

不過許多人的目光都落在朱瑛里身上，一位田徑新星又誕生了。

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