大馬DJ女神藍星蕾「邪惡視覺健身」影片瘋傳 網民：不知應看哪裏
撰文：中天新聞網
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正妹DJ藍星蕾來自馬來西亞，她因為擁有甜美的臉蛋及傲人的身材，因此被許多人封為「DJ女神」。
其IG也因此擁有600多萬的追蹤人數，經常在IG分享生活的藍星蕾，她日前PO出一段自己健身的影片，而影片也在曝光之後，吸引許多網友按讚留言。
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正妹DJ藍星蕾日前在IG發文分享自己健身的畫面，同時也在文中附上健身過程的影片，然而，透過藍星蕾分享的影片畫面可以見到，她身穿一件白色內衣及黑色的真理褲，緊接著便在影片中依序進行跪地重訓及使用跑步機，使她的好身材頓時隨著健身的過程中展露無遺。
此外，藍星蕾也在文中留下一句「可以訓我嗎？」之文字註解。對此，該片貼文也在曝光之後，吸引不少網友的目光，同時也有許多人前往按讚及留言表示，藍星蕾的健身影片實在震撼，直呼真的不知道該把眼睛擺哪，紛紛稱讚其長相及身材真的太火辣及誘人。
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