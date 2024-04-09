慣犯？大埔男$1買膠袋疑去2連鎖店偷嘢　目擊者震驚：幾分鐘偷1袋

賊人明目張膽盜竊，竟然無人理會？有大埔街坊稱日前目睹有男子公然偷竊，對方先是到萬寧以1元購入非透明膠袋，然後分別前往2間大型連鎖店，偷取糖果及其他商品，形容對方速度快捷「幾分鐘偷1袋嘢」，懷疑對方是慣犯，可惜向店員或保安舉報都無人理會。有網民批評涉事男子「好眉好貌生沙虱」；也有網民指出,，「（職員）怕遇到有精神病的人，聰明的都不會理」，又質疑樓主為何不報警。



有大埔街坊稱目睹1名男子，公然於2間大型連鎖店偷竊。（FB「大埔人大埔谷」圖片）

「慣犯？」有街坊在facebook群組「大埔人大埔谷」上傳3張圖片，稱昨日（４月8日）晚上7時於太和廣場目睹1宗盜竊案經過。她表示，圖中男子當時和其兄一起在萬寧排隊，由於對方排於其兄前面，聽到對方以1元購入膠袋，並向店員指明不要透明袋。

樓主續稱，男子購買膠袋後，隨即前往1間連鎖食品專門店，以及1間大型超市，分別偷取糖果以及其他商品，形容「幾分鐘偷1袋嘢」。樓主表示，2次見狀均有向店員或保安舉報，可惜無人理會，不禁表示「經濟都唔好啦，畀下錢買嘢啦」。

帖文引來網民關注男子事後有否被捕，不過樓主回覆由於沒有員工理會，加上「佢行勁快，條路無一個警察」，所以未能將其繩之於法。有留言則批評該男子「好眉好貌生沙虱」、「咁佢應該會繼續做慣犯」、「咁樣追住佢嚟影，你自己都要小心」，並調侃「香港原來都有零元購（快閃方式盜竊商品）」。

（FB「大埔人大埔谷」）