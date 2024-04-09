逆市開業！荃灣茶餐廳推$38起早午餐任食優惠　網民：試試無妨

經濟不境下，許多餐廳面臨結業潮，不過荃灣就有工廈餐廳選擇於逆市開業，新開張期間更推出「一口價」的早午餐任食優惠，分別只需38元和58元，而且當中餸菜種類繁多，有網民開心分享稱「真係癲」。帖文一出即時引來網民關注，不少人認為應要多加支持本地餐廳，「做到咁好難得」、「試試佢都無妨」，但同時令人感覺唏噓，「今時今日餐廳求存唯有靠自己」、「搞到香港個市咁，遲早玩完」。



荃灣有餐廳新開業，推出「一口價」早午餐任食優惠，惹來網民關注。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳1張圖片，指「早午餐一個價任食，真係癲」。從圖片所示，荃灣大涌道工廈新開業的餐廳於門外貼上大告示「吸客」，列明「早餐任食$38」以及「午餐任食$58」，時段分別由上午7時正至上午11時30分，以及由上午11時30分至下午3時正。

告示牌顯示，早餐種類繁多，不但有粥、粉、麵、飯，更有不同餡料的餃子、蒸包以及點心；而午餐亦頗多選擇，除基本的白飯和粉麵，亦有湯水、各式小炒、蒸餸，以及炸物、滷水餸菜提供，飲品更是「跟餐暢飲」。

有網民貼出餐廳食物圖，有網民覺得賣相不俗，「價錢非常吸引，新開張應該支持下」。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

任食優惠引來網民熱列討論，有人覺得應要支持新開業餐廳，「做到咁好難得」、「試試佢都無妨」、「後生仔女年青人絕對超值，上咗年紀超標任食就無福消受」，但同時對此大感唏噓，「應該要做預制菜，無侍應無廚平租先做到」、「生意難做」、「真係殺到埋身，今時今日餐廳求存唯有靠自己」、「一係遲啲加價，一係執笠」。

不過更多人關注味道和食物質素，「呢個模式，油塘一早都有」、「俾你任食，食得幾多」、「一分錢一分貨」。有聲稱曾光顧的客人指出食物未夠新鮮，亦有人貼出餐廳食物圖，被揶揄「唔講仲以為係《監獄風雲》入面啲午餐」，卻遭網民反擊「幾十蚊有肉有菜有飯，係咁上下㗎啦，俾龍肉你食好無？」、「食得58元任食，食飽就算」、「賣相都唔係好差，價錢非常吸引，新開張應該支持下」。

也有網民提到餐廳位於工廈，有可能是工廈飯堂，「即係工廠食堂？」，提醒應該不能招待街客。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）