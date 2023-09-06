茶餐廳雞扒強制碎上！食客呻：似食剩砌返埋一碟　投訴職員咁回應

香港地做生意「樣樣都係錢」，東主都要想辦法降低成本，不過未必所有客人也受落。有網民於facebook發文，大呻到茶餐廳用餐時，雞扒豬扒等肉類竟被「強制碎上」，只獲得多塊肉粒。她不滿向侍應反映，但對方卻指「來貨已經係一粒粒㗎啦」，令她大感無奈，形容肉粒猶如「食剩砌返埋一碟」。



有網民於facebook發文，大呻到茶餐廳用餐時，雞扒豬扒等肉類竟被「強制碎上」，只獲得多塊肉粒。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

「真係愈做愈衰！」該網民日前於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，點名批評一家連鎖茶餐廳的出品，並上載一碗湯麵的相片。樓主指，該餐廳早已改用濃縮檸檬汁代替新鮮檸檬製作飲品，沒想到連扒類也「縮水」，「繼凍檸茶無檸檬之後，而家連雞扒、豬扒都變粒」。

樓主指她點了早餐餐牌的「香煎雞扒米線」，從她上載的相片可見，碗內的雞扒已被切成小塊，另有1隻煎蛋。她直言不滿意雞扒被「強制碎上」的做法，形容「感覺似食剩砌返埋一碟」，遂向店員反映，詢問「可唔可以唔好碎上呀」，但對方卻回答指「來貨已經係一粒粒㗎啦」。

樓主指餐廳供應的扒類早餐仍然原塊上碟，因此質疑店員的說法。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

她對店員的說法抱有懷疑，指餐廳供應的扒類早餐仍然原塊上碟，「其實我覺得店員話來貨係一粒粒根本講大話，早餐嘅扒餐都係成塊扒無碎上，點會一啲來貨成塊，一啲來貨粒粒呀，嘥鬼氣」，明言不會再光顧，「繼續幫襯？不了！」。

相片一出引起網民討論，不少人批評餐廳「強制碎上」做法只為賺盡，「頭頭尾尾都用埋，賺到盡，真好嘢」、「下欄肉碎，湊埋可能無一塊」、「如果餐牌寫雞扒就有問題，應該係違反商品說明條例」、「檸檬茶變檸檬味嘅茶，雞扒變雞粒，點解仲要幫襯呢啲餐廳？縮骨功果然強勁，擺到明呃人啦」。

有人更質疑將扒類切粒有更恐怖的原因，「上手食剩拎返去再炸、循環再用，唔會浪費」、「塊扒霉咗切走咗就無人知」、「根本都唔知自己食緊嘅係咩嚟，咁好死切埋畀你？」、「有時一塊細啲，呢到剪啲嗰度剪下，又或者撘兩嚿打更，散埋噚日剩嗰啲」。