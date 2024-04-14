火鍋餐廳晚市得1個客？「1人火鍋」照瘋傳　網民憂結業：等執笠？

港人熱衷北上或外遊，令本港零售及飲食業備受衝擊，店舖結業消息頻傳，網上甚至出現「執笠關注組」，情況令人關注。有網民上載照片，稱於平日晚市時段6時30分前往火鍋店吃「1人火鍋」，結果發現店內幾乎沒有其他食客。樓主所拍的照片也只見空桌，不見食客。有網民表示震驚並笑言「真1人邊爐」、「唔止1人1鍋，直情1人1舖」；也有網民聯想到結業潮，感到憂慮，「睇到其實好悲哀」、「慘淡畫面」、「驚佢轉頭又執笠」。



有網民在網上分享照片，稱於平日傍晚6時30分前往火鍋店吃「一人火鍋」，可見店內空蕩蕩。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

該名網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖並上傳多張照片，稱近日在平日傍晚6時30分前往火鍋店吃「1人火鍋」，然而照片所見，除了他以外，其他餐桌皆是空位，樓主似乎成為了店內當時唯一的食客。

帖文引起網民熱議，有網民提出質疑，亦有人表示震驚，「哇！真係得1個人」，亦有人笑言「真1人邊爐」、「『1人火鍋』得你1個咪1人囉」、「包場咩感受」、「唔止1人1鍋，直情1人1舖」，更有人打趣說「呢啲啱我啲毒X」、「有時靜靜地1個人都幾好」，並希望樓主公開餐廳地址，打算前往幫襯。

有網民則聯想到結業潮，顯得憂心忡忡，「睇到其實好悲哀」、「慘淡畫面」、「唔係得呢間係咁」、「平日夜晚啲人多數返屋企煮飯，假期就北上！香港飲食業點唔死？」、「等執笠？」。

但是，有網民就指樓主拍攝角度單一，未能展示餐廳全貌，「可能淨係呢邊無人坐呢」、「無客就唔會擺位啦」。亦有人指雖然晚市是6時30分開始，但不少打工仔可能才剛剛收工，「香港人嘅晚飯時間通常係7、8點打後。平時5點仲有下午茶飲，6點半點食得落」、「其實香港好多人就要返工嘅，weekday（平日）7、8點先多人」、「平日夜晚食飯計埋放工到餐廳，起碼都要7點或7點半打後，傍晚6點半都是晚市剛開始」。也有不少網民仍然樂觀，「樂觀啲唔算太冷清，起碼都仲有客」。

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