2年性侵女兒110次每周1次以上　獸父辯稱：每月最多3次　 判刑是…

人渣！台灣1名少女由父親獨自照顧，卻於2年間遭到父親以「每周1次以上」頻率性侵多達110次。少女心理壓力太大，忍不住向同學訴苦揭發事件，而庭上作供時，少女一度哭泣至無法言語。然而淫狼父親未有悔意，辯稱自己「最多每月性侵女兒3次」，強調並非「每周1次」，終被法院重判監禁12年8個月。



台灣1名少女由父親獨自照顧，卻於2年間遭到父親以「每周1次以上」頻率性侵多達110次。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，少女於2018至2021年與父親同住桃園，母親因工作關係平日不在家，由父親獨自照顧。沒想到父親竟色心大起，2019年開始常常觸碰少女上半身重要部位，後來更變本加厲撫摸少女下體，甚至每周要求少女進行非自願性行為，至2021年2年內性侵少女多達110次。

少女不堪心理壓力，忍不住向同學訴苦揭發事件，同學立即通報教師，學校報警處理。

父親：每月最多性侵3次，不是「每周1次」



少女庭上指出，從2019年到2021年，每個星期至少發生1次以上侵犯行為，甚至母親假日在家時，父親也會趁母親洗澡，逼她進行非自願性行為。作證時，少女一度縮在指認室牆角哭泣到無法言語，需要社工安撫才能繼續作供指證獸父。

母親作供時證實，有天晚上加班時，女兒曾傳短訊告知被父親不定時猥褻、侵犯，母親質問丈夫，丈夫承認事件並一直哭泣，道歉說「他做錯了」。

法院審理後判父親監禁12年8個月。（示意圖／gettyimages）

然而父親庭上作供時似乎未有悔意，卻斟酌性侵少女次數，辯稱自己只是每月性侵少女最多3次，並非「每周1次」。

法院審理後認定父親在2年間以「每周1次」頻率侵犯少女屬實，累計110次，遂依「家暴妨害性自主」判父親監禁12年8個月。