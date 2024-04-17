日本Shopping　師奶遇「野蠻代購」激到震：做代購做出了優越感？

撰文：聯合新聞網
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隨著科技的發展，讓消費習慣更加多元化，不少民眾都有團購的經驗。

日前，有一名女網友在Dcard透露，她最近麻煩在日旅遊的媽媽幫忙買鞋，剛好遇到一名代購在掃貨，媽媽便興奮的拿起手機準備拍照分享。

不料該代購見狀，竟直接動手拍手機並直言「不准照」，害原PO媽媽嚇一大跳。

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原PO以「黑特日本代購超誇張行徑」為題稱，她媽媽最近剛好去日本旅遊，自己便請對方幫忙買一雙鞋。

後來媽媽在鞋店剛好碰上正在掃貨的代購，就拿起手機想拍照跟女兒分享「這雙鞋好像很熱門，代購都只買這款」。

沒想到，該名代購一看見有人在拍照，就直接上手拍媽媽的手機並強調「不准照」，嚇得媽媽差點將手機摔到地上。

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原PO表示，該鞋店的店面較小，客人又很多，整間店只有兩張椅子，但代購人員卻把多雙鞋子擺在其中一張椅子上，當展示櫃一樣拍照，霸佔非常久的時間，忍不住氣得痛罵「這是什麼謎之操作？是做代購做出了優越感嗎？我只覺得超丟臉」。

貼文一出，許多網友認為該代購行為不妥：

「公共場所本來就可以拍照，又不是拍他們臉部特寫，況且君子動口不動手，一來直接上手是怎樣？看了就氣」

「出手真的不行，野蠻人喔」

「代購是直接當自己家店面在拍攝嗎？直接佔用一排椅子，店家應該很困擾吧」

「就是很沒水準的表現而已」

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但也有網友表示：

「隨便拍人是有問題的喔，尤其日本很注重這塊，不管有沒有拍到臉其實都不行」

「如果她（代購）有事先跟店員溝通，暫時借位置拍攝，我覺得沒有什麼問題」

「代購拍掉手機、佔用位置的自私行為很糟糕，但如果我莫名其妙被拍，發現後也會蠻不爽的」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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