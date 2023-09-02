「東京迪士尼搞婚禮」中伏　一個離譜安排令新娘崩潰：冇晒私隱！

東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland）是許多人心目中的夢幻國度，除了一般旅遊之外，也有業者提供能在迪士尼樂園酒店結婚的服務，讓新娘一圓公主的美夢。



然而，最近卻有日本網友在社群網站上，抱怨迪士尼婚禮的種種問題，引起一些爭端。

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根據日本媒體「J-CASTニュース」報道，一位日本新婚太太最近在社群網站上抱怨，表示他們先前在迪士尼樂園的酒店舉辦婚禮。

當時，他們只邀請了少數比較親密的友人和親人來參加，並在事前再三和婚禮承包業者確認來賓名單。

然而實際到了婚禮當天，現場卻出現了兩個他們不認識的陌生人在。這兩位來賓甚至還沒有特別打扮過，而是穿著平常的休閒服出現，髮型也沒有特別梳妝，讓她感到沒有隱私。

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向業者詢問後，才知道如果有一般人，表示想要參觀婚禮的話，工作人員居然就會輕易讓他們入場。

不只如此，當婚禮結束後，要找業者編輯紀念相簿時，業者卻開出了高達10萬日圓（約5,380港元）的價格，遠遠高出一般行情。

這讓新娘子感到相當不滿，表示雖然以後還是可能會去迪士尼玩，但對難得的終身大事，卻留下相當糟糕的印象。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】