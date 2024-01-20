外賣餐蛋麵中伏！食客驚見生蛋漿加送蛋殼　網民：生到聽到雞仔叫

茶餐廳是不少港人用餐好選擇，但是有女生近日在網上發帖，稱在茶記買外賣發現煎蛋太生，大半盒都是如水般流動的蛋液，而且有碎蛋殼，令她大感「中伏」。不少網民看完帖文都大感震驚，「第一次見啲咁嘅出品」、「啲蛋漿咁水」，亦有人笑言「雞蛋生到我聽到雞仔叫」。



有女生近日在茶記買外賣發現煎蛋太生，大半盒都是如水般流動的蛋液，而且有碎蛋殼。（「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」FB圖片）

該名女子在Facebook群組「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」發帖大呻「中伏」經歷，稱在銅鑼灣某茶餐廳買外賣，包括煎蛋、餐肉、公仔麵，不過煎蛋的狀態令她相當不滿，「一打開就見到兩塊餐肉係蛋度游泳，仲要附送蛋殼」。從照片可見，2塊餐肉被放在煎蛋上，但是雞蛋過生，流淌的蛋液已浸滿外賣盒底部，餐肉也被裹上蛋液。

她表示是次乃第二次光顧，首次光顧時選擇的是炒蛋，不過炒蛋發臭，沒想到這次選煎蛋一樣「出事」，過生的雞蛋令她大失食慾，又直言「見到都唔開胃！難食到嘔」。

不少網民看完帖文中的照片都表示震驚，認為煎蛋生得離譜，擔心有食安風險，「第一次見啲咁嘅出品」、「個兜嘢係咪未熟㗎，啲蛋漿咁水」，亦有人笑言「雞蛋生到我聽到雞仔叫」、「仲以為芒果汁撈餐肉」、「第三次畀隻生蛋畀你自己上去」。有網民就覺得餐廳應加強對食物水平的管控，「第一次臭，第二次又咁」、「拎返去畀老細睇啦」、「你個人都幾包容，竟然會去第二次！直接開名店啦！咁樣整都夠膽拎出嚟賣！」。

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