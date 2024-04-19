掛FV字頭+深圳車牌！平治在港公路開天窗　長髮女伸出上身片瘋傳

這不是電影畫面，而是真實在公路上出現的片段！近日網上瘋傳1段車cam影片，直擊1輛掛有「FV」字頭及深圳車牌的黑色平治私家車在公路疾馳，其間汽車打開車頂天窗，1名長髮女乘客從天窗伸出上半身，沿途吹着風而秀髮飄遞，長髮女正拿起手機拍攝沿路風景。網民看完影片後，直斥片中女乘客行為危險，「1粒石仔就玩完」、「咁樣真係好危險」，亦有人認為她的行為或已觸犯法例，「無戴安全帶」、「拉得」。



1輛掛有「FV」字頭及深圳車牌的黑色平治私家車在公路疾馳，其間汽車打開車頂天窗，1名長髮女乘客從天窗伸出上半身，拿起手機拍攝沿路風景。。（FB影片截圖）

該段影片近日在社交平台Facebook的多個交通群組中流傳，片長約23秒，可見1輛掛有中港車牌的黑色平治私家車在公路疾馳，其間車頂天窗被打開，1名長髮女乘客從天窗伸出上半身，正拿起手機拍攝。

事發地點疑為青朗公路近青馬大橋一帶，涉事車輛除掛上藍色「粵B」為首的深圳車牌，還有以「FV」英文字母為前綴的車牌。而「FV」車牌為運輸署依例向境外地區登記車輛所簽發入港作短暫逗留的「國際通行許可證」。

片主駛經該平治汽車時嘲諷「厲害厲害，觀光車啊」，亦有網民看完影片後，認為片中女乘客未有佩帶安全帶並將身體探出車外，懷疑已有違法之嫌，望相關部門跟進。而根據現行法例第374F章《道路交通(安全裝備)規例》，除非獲得豁免，否則乘客沒有佩戴安全帶已屬違法，一經定罪可被判處罰款5,000元及監禁3個月。而涉事平治司機亦可能因沒勸籲或要求乘客佩戴安全帶，同樣可被罰款。

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