現有癌症支援多以中老年人為對象　香港抗癌青年成立互助平台自救

「當疾病已局限了你可以做的事情時，就更不用想未來的人生規劃。」這是27歲的Blue在確診乳癌後的心聲。癌症一直被視為屬於中老年人的疾病，意想不到的是，它與年輕人的距離原來這麼遠，那麼近。



根據醫管局香港癌症資料統計中心數字， 20至44歲癌症患者近年增多，於2011年，此年齡層的發病率為每10萬人中只有93.6位，至2020年，則上升至101.3位，人數增加了8.2%。

頑疾驟來，不但打亂了年輕人的人生計劃，更令他們在生理或心理上承受無比壓力。社會上的癌症支援多以中老年人為對象，有見及此，年輕的癌症病人和康復者決定自救，成立關注年輕人患癌的平台，為同路的生命鬥士鼓舞。

本地年輕癌症患者的抗癌路（點圖了解更多）：

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根據香港癌症統計中心在2020年公布的數字，在20至44歲的年齡組別中，鼻咽癌和乳癌分別是男性及女性最常見的癌症。以乳癌為例，該年齡組別患者的數字就在十年間上升了10%，27歲的Blue便是其中之一。

Blue摸到自己胸部有硬塊而進行身體檢查，最初檢查時醫生並沒有提出硬塊可能是惡性腫瘤，令Blue一直以為那只是良性水瘤，但最後的結果卻給她一記當頭棒喝，今年5月確診第二期乳癌。她從沒預想過只有27歲的自己會確診癌症，於她而言癌症是中老年人才會有的疾病，更認為患上癌症就等於「死亡」。知道患癌後，Blue一直都不敢向家人交代，因為當時她不知道癌細胞是否有擴散，自己仍處於焦慮，更擔心家人擔驚受怕。直至正電子掃描結果出爐後，Blue得知癌細胞並沒有擴散才放下心頭大石向家人坦白。

由於Blue所患的Her2型乳瘤增長速度快，先化療可以控制癌細胞生長，但化療的副作用多——腹瀉、暈眩是常有之事，她直言每一次化療後都因腹瀉需要每小時去一次洗手間，一晚能安穩地睡上兩、三個小時對她來說已是難能可貴。Blue本是外展社工，因病情無法繼續工作，又因為副作用的影響，每日只能躺臥家中，觀看一部又一部電視劇消磨時間。受化療摧殘下，她的身體連緊握電話的力量也使不出來，「沒體力的程度是看一套45分鐘的劇手中的電話都掉下來幾次」 。

病友會少有年輕病人 難尋針對性情緒支援

作為年輕一代，Blue熱愛户外活動，從前經常與朋友爬山、露營和出海；作為社工，Blue曾協助不少在人生路上迷途的年輕人——但如今她的人生卻因患癌停滯不前，頓時失去人生方向，難免感到迷茫。

為尋求同路人，Blue嘗試加入不同病人組織，如醫院裡的病友會、乳癌基金會或癌症基金會等。有一次她參加病友聚會，希望分享心聲，但由於她比其他病友年輕，大家的生活重心可謂南轅北轍，「（其他患者）都在聊自己的子女，很少人會關心你的工作、你的生活會如何受影響」。

她曾經詢問護士能否安排她跟一些年齡相近的病友交流，護士卻表示再年輕的患者都是四十多歲以上，難以為她配對年輕病友。另外不少病友平台依然停留於熱線服務，並未設立一些較貼近年輕人的通訊平台，令她有感作為年輕患者難尋同路人的支持。

電療致不育 成一生遺憾

33歲的Michelle患有家族性結直腸瘜肉綜合症，消化系統內會不斷長出瘜肉。Michelle從15歲起便要出入醫院進行大大小小的檢查和手術，更在30歲時確診直腸癌，比醫生預期的四十歲的危險發病期還要提早十年。當時她獲醫生告知需要立刻安排電療及化療，以便盡快進行直腸切除手術——因為以Michelle當時的情況，醫生判斷必須要將整條直腸切除才能徹底解決瘜肉快速增生的問題。

電療會響到大腸附近的器官，其中包括子宮，更會影響生育能力。一般女性癌症病人如果想生育，會在電療前冷藏卵子，以便之後以人工受孕的方式生育。但當時Michelle的身體狀況已經不容許她調理經期後再冷藏卵子。「我當時有想過不做手術，但醫生說，不想死就要做手術。」

Michelle甚至連回家考慮的時間都沒有，當刻只是抱著「不想死」的心態，無奈接受醫生提出的治療方案。雖然Michelle因為遺傳病接受過各種艱難的治療，早已培養出堅強的性格，但當她聽到自己無法生育的消息時還是難忍失望情緒，悄然落淚。

Michelle坦言即使身患遺傳病，已婚的她一直渴望生兒育女。現在她雖然能雲淡風輕地說出當時經歷，但看到身邊朋友兒女繞膝亦難免心生羡慕，這亦是她無法彌補的遺憾。

與造口共存 重燃運動熱愛

經過一連串的電療、化療、以及腫瘤切除手術後，Michelle的身體現時已經康復，但手術卻為她的下腹留下一條長達27厘米的疤痕，再加上Michelle需要切除整條直腸，於是醫生為她在腰間開了一個永久造口作排泄之用。即使Michelle身體已經免受癌症所困，但造口袋卻成為了她另一重束縛。

「那時候我覺得造口很噁心，因為你能夠看到自己的器官在那個洞口突了出來。」Michelle因介意肚皮上的造口會影響儀容，扔掉不少喜愛的衣服，一向喜歡穿露腰衣服的她，選擇以鬆身衣服代替。手術後兩個月，她將自己封閉在家中不敢外出，更因為不敢直面自己的造口，需要丈夫為她更換造口袋。 那時候的她無法想像自己能夠再次踏出家門，更遑論進行戶外活動。

後來有一次她獨自在家，發現身上的造口袋出現滲漏，需要即時更換。就在那時，Michelle第一次鼓起勇氣更換造口袋，當下她才發現有能力照顧自己，亦慢慢開始與造口共存。她憶述當時的心境：「我還那麼年輕，沒理由一輩子都在家，於是便開始做一些輕鬆的活動，例如踏單車，後來更越做越激烈。」Michelle現時喜愛爬壁、綑邊、攀石等劇烈運動，全因她希望可以挑戰自己的極限，更希望以自身的經驗向大眾證明有造口也能正常運動。Michelle感受到在運動當刻，能夠忘卻疾病帶來的阻礙，「對於病人來說，做運動才會令我們暫時忘記自己作為病人的身分」。

年輕是最大本錢 亦成最大負擔

「很多醫生、護士或者安慰年輕患者的人都會說年輕是我們最大的本錢，康復能力都會比年長的癌症病人高。但正因為年輕，我需要面對後遺症的時間也比他們長。」在腫瘤切除手術後，後遺症和康復過程為Anson的生活帶來很大轉變。

27歲的Anson兩年前確診第四期唾液腺癌，花了兩年時間，經手術及電療後現已康復。手術需要切除他的左上顎顎骨，再將小腿的腓骨（小腿上的兩根長骨之一）轉移到臉上重整顎骨。除了帶來疤痕，手術時也因為病變組織和顎骨切除範圍大，而導致他左眼和左邊臉頰凹陷，左右臉不對稱的狀態會維持一輩子。

由於手術影響的部位各自屬於不同專科，Anson在手術後一直需要走訪六個不同部門複診，包括眼科、耳鼻喉科、言語治療、物理治療、口腔頜面外科（牙科專科）、臨床腫瘤科，「那時候真的覺得很累，因為自己年輕，手術後會想趕緊重投社會，所以逼自己做大量的復康運動，為的就是希望自己可以做一個正常人。」除了手術的後遺症，那時候的他同樣深受癌症復發恐懼的困擾，經常詢問醫生自己會不會有機會再度患癌。

即使Anson現時早已康復，但他每天需要用兩至三小時進行復康運動和清潔，如果有口腔稍有不乾淨就會發炎，更甚者會導致曾接受電療的口部出現骨枯。由於電療會令張開嘴巴的幅度縮小，影響說話能力，因此他每天需要進行針對口腔的復康練習，現時他一有時間便會將十多條雪條棍塞進嘴裏，撐大嘴巴以訓練口腔肌肉。

頑疾改變了Anson的生活。他直言若自己是60歲才確診癌症，或許寧願不做手術，也不希望犧牲生活質素，更不會想面對漫長的康復之路。「如果我是一個年老的病人，其實我不會想自己折騰這麼久。但年輕的話就會選擇『頂硬上』，因為你覺得自己的路這麼長，背負的東西還有很多，你也會想有機會繼續做一個健康的人。」

由於香港比較少關注頭頸癌的組織，Anson亦想了解更多相似病友的故事，於是他在網上參加了不少外國的病友組織。但礙於海外病友的年齡範圍太闊，他很難找到相同年齡層的病友。後來，他在網上找到一個本地青少年癌症關注平台——青春頌，因為平台成員的年齡層較接近，他更願意分享自己的故事，在鼓勵他人的同時，也受到成員們的鼓勵。

受年輕患癌經歷啓發 成立互助平台

青春頌是全港首個關注青少年癌症平台，致力提升大眾對青少年癌症的認識。創辦人Timothy在四年前確診睾丸癌，幸好發現時為初期，手術過後沒有大礙。當時19歲的他在治療過程中感受很深，「病房裏的病人全部都是老人家，最年輕的都是三十多歲。那一刻（我）感覺到原來在香港做一個年輕的癌症病人真的頗寂寞。」

患癌的經歷同時讓他感受到作為年輕的癌症病人，需要承受很多壓力，繼而啟發他萌生幫助其他年輕的癌症病人和康復者的想法。因此他透過社交媒體，邀請了一群年輕的癌症病人和康復者，以及一些有社會福利界或醫護背景的專業人士一同成立青春頌，這亦令青春頌與別不同。「它不是單純的一個病人互助組織，也不是一個單純由專業人士去由上而下去幫助癌症病人。青春頌是一班由癌症病人康復者主導一個平台，同時也都會有醫生、社工一起去營運的一個慈善機構。」

青春頌的IG和臉書專頁營運了兩年多，除了分享癌症治療的資訊，分享年輕患者的故事也是平台的主要工作。Timothy認為故事分享有一種神奇的力量，能夠讓成員互相鼓勵，達到互助效果，「沒有什麼安慰的說話能比得上一個經歷過相同疾病、治療的癌症康復者跟一個病人說『你會好起來』來得震撼」。

為了讓不同年輕患者互相連繫，青春頌提供線上通訊群組，讓年輕癌症病人和康復者交流，也不時舉辦線下活動讓一眾癌症患者重投社交生活。現時群組約有140人，年齡介乎15至38歲，Timothy樂見不少患者透過群組認識新朋友，在抗癌路上獲得更多支持和共鳴。

年輕癌症確診增 延誤診治不罕見

臨床腫瘤科醫生周重行指，年輕癌症確診數字增加，主要與兩個因素有關：第一是生活方式。尤其在已發展國家，不良飲食習慣容易導致肥胖等健康問題，都會增加患癌風險。另一因素是提早檢查發現腫瘤，令確診患癌年齡提前，數字上有年輕化的趨勢。

周醫生補充，部分年輕人會有延誤診治的情況。首先，對比長者，年輕人未必會想到某些病徵是患癌的徵兆。「舉例來説，如果一個年輕人流鼻血，他可能會想到是因為天氣太乾，沒想到可能是鼻咽癌。相反，一個70歲的長者流鼻血，他比較容易有意識可能是患癌。」

其次，醫生作診斷時，會按病人的年齡調配和羅列幾個病的可能性，或會將癌症放在名單的其中一個位置。對比長者和年輕人有同一個病徵的情況下，癌症在長者所患疾病的名單上會放在較高位置。故此他提醒年輕人，如果遇到任何持續的病徵，如不斷發燒等，都應該盡早求醫。

年輕人並非癌症患者的主要年齡層，周醫生認為治療對年輕患者的心理影響在診治及康復期間或會被忽視。他舉例：「你向一個80歲的乳癌病人提出切除乳房手術，她未必會有太大的心理負擔。但對於一個二、三十（歲）的患者來說，她便會有不同面向的憂慮。」

癌症並不是絕症，但治療帶來的後遺症有機會影響年輕病人的一生，所以醫生認為年輕的癌症病人比年老病人更需要一個立體、更能照料病人心理和生理狀況的治療方案。「作為醫生，我也希望可以有半小時的診症時間與患者詳細講述治療方案，關心他在治療期間有何不適，因為醫生的一句關懷往往能為患者帶來很大的力量。」但他亦坦言，在這個分秒必爭的公營醫療系統中，難以照顧到年輕癌症患者的深層需求：「現實中醫生只能在每個病人身上花大概五分鐘，爭取每天能見更多病人，就是因為不希望他們每次都要等上半年才能覆診一次。」

他指出會診時間短，醫生集中關注病人的健康情況，有時候難以完全兼顧診斷為病人帶來的心理影響，故此十分依賴醫療團隊其他成員如醫務社工、護士、臨床心理學家為病人疏導心理壓力。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：顛簸人生路——年輕患癌者有誰共鳴】