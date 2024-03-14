抗癌飲食｜蔥薑蒜營養高多妙用！營養師提要少碰3類食物避免致癌

癌症是台灣十大死因的第一名，人人聞癌色變，擔心不知不覺就被癌症殺手攻擊。到底我們該怎麼在日常生活中自救？台灣知名的營養師劉怡里在中天新聞網《健康點點名》節目中曝光「抗癌三寶」蔥、薑、蒜的最新妙用，你我真的都想不到。



抗癌三寶是它們 蔥薑蒜妙用曝光 快去街市買

蘇丹紅引爆的食安問題正在發燒，全球每5人有1人罹癌，吃對食物真的可以遠離癌症威脅，台灣營養師劉怡里表示，做菜善用「抗癌三寶」，蔥、薑、蒜，這3樣食物不只是配料，更是抗癌不可或缺的「角色」。

蔥營養成分（按圖👇👇👇）

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1. 青蔥

含有微量元素「硒」，可降低胃液的亞硝酸鹽預防胃癌。但生吃青蔥恐怕有病菌污染風險，建議吃之前先應燙熟。

2. 薑

當中所含有的薑酚、薑辣素、薑醇，抗癌活性成分可抑制腫瘤生成。

3. 大蒜

可以抑制「亞硝胺」 增強免疫力，達到預防胃癌、大腸癌功效。

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蔥、薑、蒜真的不簡單！ 營養師大推「抗癌三寶」

台灣劉怡里營養師特別說明蒜的功用，雖然抗癌之王「大蒜」生吃最營養，但腸胃功能不佳者應該避免。在家自製「烤大蒜」，可以直接吃，當抹醬、拌飯麵都很美味。「大蒜」含蒜素．類黃酮，具有防止腫瘤增生的效果！研究指出，大蒜保存在橄欖油中 可以加強植化素的功能！

癌症蟬聯台灣人十大死因之首40年 劉怡里警告「3大NG食物」少碰！

劉怡里警告，千萬要小心，致癌食物常有危險的美麗包裝。

1. 「高油脂-燒烤食物」

2. 「超加工食品」

3. 「發霉食物」



以上3種NG食物一定要少吃、不能吃。燒烤食物應該夾著高纖蔬菜佐辛香料一起吃，才可以減緩燒烤食物的傷害，也讓高纖蔬菜與蔥薑蒜抗癌三寶發揮功效。

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劉怡里營養師強調，每個人都應該要有堅強正確的健康意識，尤其在食安問題嚴重的情況下，不要不知不覺成為受害者，要成為懂健康的食安鋼鐵人。

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