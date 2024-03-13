水梨可以「甜死癌細胞」？營養師揭抗癌三寶這些食物恐增罹癌風險

十大死因中「癌症」佔比居高不下，台灣營養師劉怡里推薦「抗癌三寶」蔥、薑、蒜，建議一天食用3種不同顏色的水果，他特別點名水梨不僅營養價值高，甚至還能殺死癌細胞。



台灣營養師劉怡里在《健康點點名》節目中提到，「抗癌三寶」指的是青、薑、蒜。青蔥富含的礦物質硒不僅可以降低胃癌發生率，還可以提升免疫力。如果擔心生蔥會細菌污染，不妨可以把它汆燙20秒、30秒；薑含有有薑辣素、薑醇，不過薑又分為嫩薑及老薑，該怎麼選？劉怡里透露，愈辣的老薑抗癌效果愈好。

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另外，薑除了抗癌，還可以抗發炎；大蒜也被人稱為「抗癌之王」，建議喜歡吃紅肉加工品的民眾可以多補充，因為可以抑制亞硝胺的形成，劉怡里提到，關於大蒜其實「生吃」營養素最高，不過胃不好的民眾吃大蒜可能會造成胃痛不適，可以用烘烤的方式，做成「烤大蒜」。

另外，關於三種吃多恐會增加罹癌風險的NG食物，劉怡里提供解相關的解決方法，

1. 高油脂、燒烤：劉怡里建議，吃燒肉時可以包生菜、加大蒜。另外，解膩的椰菜其實屬於十字花科，可以降低乳癌的發生。

2. 紅肉的加工品：包含香腸、火腿、熱狗、煙肉等，其中的亞硝胺會增加致癌風險，建議可以補充維他命C阻斷形成亞硝胺，維他命C高的水果包括番石榴、椪柑、橙、士多啤梨、車厘茄、熱情果、奇異果，都是抗癌的好食材。

3. 發霉食物：很多人忽略小吃店醬油瓶口上白白的一圈，或是醬瓜類罐頭鎖的地方有發霉，這些發霉的食物吃多，恐將肝癌的風險提高。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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劉怡里補充，每個人一天要吃3種不同顏色的水果，女生大概是一天2碗，男生是3碗。其中，水梨有三大營養價值，B雜含量高、礦物質鉀含量高，可以降血壓、幫助鈉的代謝，也可以預防心血管疾病，另外，水梨的升糖指數比較低，不容易造成血糖的波動，其實是減肥時的好選擇，水梨屬於中高膳食纖維的水果，可以幫助腸道蠕動，又富含果膠，可以預防胃癌、腸癌的發生。

不過，劉怡里提到，有五種人要少吃水梨：

- 產婦：在懷孕過程要抽血做血糖測試時，要特別注意食用量。

- 夜尿多者：水梨屬於高水分的水果，長輩吃多可能會造成體內水分太多，半夜會想要起床上廁所。

水梨6大功效（按圖看清👇👇👇）

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- 胃酸多者：胃酸比較多的人，盡量將份量控制在一天2碗左右，才不會造成不適。

- 風寒咳嗽、感冒者：有些體質在感冒時吃了水梨後，會更容易咳，建議把水梨加熱，可以緩解喉嚨不適。

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