走塑｜紙匙羹「黑蟲爬行」片瘋傳　網民嚇壞：好核突　籲咁做避免

【即棄膠餐具／環保】首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品法例已於4月22日開始實施，近日網上流傳1段影片，片中可見1隻紙製匙羹上有多隻小黑蟲爬行，而且在紙羹原材料的「保護色」下，使用者頗需眼力才能發現蟲蟲。不少網民對於「蟲蟲紙羹」表示恐懼，「好核突」、「即刻睇下自己隻羹」，也有人就紙餐具的蟲害提出擔憂，「（紙餐具）唔好好存放，受潮就易爛易生蟲」、「香港潮濕，紙質容易養蟲」。



有網民發現紙製匙羹上有多隻小黑蟲爬行。（「香港滅蟲關注組」FB影片截圖）

該網民在Facebook群組「香港滅蟲關注組」發帖，並表示發現紙製匙羹上有多隻小黑蟲，「紙羹有蟲蟲，知唔知係乜品種？」。從其上傳的影片可見，多隻黑色小蟲在紙匙羹上爬行，而由於紙餐具的構成物料也有黑色、褐色等物質，只有蟲子爬行時定睛細看才能發現蟲蹤。

有眼利網民就認為片中黑蟲是一種名為「卜泥」的昆蟲，多以霉菌或紙類為主食，「似卜泥」、「天氣潮濕牆就會有呢啲」、「無害嘅」。然而，樓主並未說明何處取得該紙餐具，但影片已令不少網民大感不安，「好核突」、「食到一半睇到你個post（帖文），即刻睇下自己隻羹」，也有網民嘲笑「加料不加價」、「補充蛋白質」。

另有網民將影片轉載至連登討論區，引發熱烈討論。有網民認為影片的情況有警醒作用，指蟲害確實是紙餐具的隱憂，「（紙餐具）唔好好存放，受潮就易爛易生蟲」、「香港潮濕，紙質容易養蟲」、「出現潮濕蟲嘅位置唔多唔少都有霉菌，對霉菌有敏感嘅人要小心」、「呢啲嘢你帶咗返屋企好快你全屋都係」、「紙類用品一受潮就好易有潮濕蟲，所以大家出去食嘢最好自備餐具」。

（Facebook、連登討論區）