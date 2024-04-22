走塑｜紙匙羹插唔入糯米飯！港女狂轟3宗罪　暴露1點反被網民圍攻

【即棄膠餐具／環保／紙匙羹／走塑】首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品法例今日（4月22日）起實施，網上流傳1段影片，見到有港女嘗試用食店提供的紙匙羹吃糯米飯，卻無法成功插入糯米飯中，紙匙羹更嚴重變形，直斥「真係X出聲，30蚊買個糯米飯，花生都無粒，仲要食唔X到……直情係3次傷害 」。

影片引來網民熱議，有人感嘆「根本係連外賣都唔想比商舖做」，但有更多網民發現食店其實有提供木製餐具，批評片中港女是「為反而反」，「左上角嘅木叉出賣咗你」、「別有用心的影片」、「根本譁眾取寵」、「如果真係要做，膠羮我用陰力都可以篤得斷」。



有港女嘗試用食店提供的紙匙羹吃糯米飯，卻無法成功插入糯米飯中，紙匙羹更嚴重變形。（影片截圖）

有港女於Facebook群組「422『齊走塑』環保消息關注組」發布1段10秒影片，力數其外賣糯米飯3大「罪狀」，包括「30蚊1個勁伏的糯米飯」、「入面同無料都無咩分別」，以及「『（紙）匙羹』插唔入」，斥責「直情係3次傷害」，又稱「下次打算用手食……睇嚟我有好一段時間唔會再食糯米」。

影片見到，糯米飯以膠盒盛載，港女嘗試用食店提供的紙匙羹，但一直用力也沒法插入糯米飯，紙匙羹更嚴重變形難以使用，怒指：「啱啱真係X出聲，30蚊買個糯米飯，花生都無粒，仲要食唔X到！」

影片引來網民熱議，有人質疑紙餐具質素，「根本係連外賣都唔想畀商舖做」。但有更多網民發現食店其實有提供木製餐具，批評該港女「為反而反」，「我知你想表達唔畀用膠羹有幾唔方便，但左上角嘅木叉出賣咗你」、「別有用心的影片」、「根本譁眾取寵」、「如果真係要做，膠羮我用陰力都可以篤得斷」、「真係搞笑，個糯米飯一到咁實，膠匙羹都吃唔到㗎啦」、「啲人對紙工具嘅期望已經走火入魔」。

也有網民錯重點，認為影片中糯米飯相當「抵食」，「邊間咁扺食，30蚊成盒滿，買包花生加少少落去加返熱，分兩盒都得」。