走塑｜紙叉好唔掂？港女食腸仔麵一拮即爛崩潰　網民：似俾人玩咁

【禁膠餐具／即棄膠餐具／環保／紙叉／走塑】首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品法例今日（4月22日）起實施，網上流傳影片，見到有港女買外賣腸仔公仔麵，使用餐廳提供的紙叉，結果紙叉一「拮」即變形，完全沒法「拮」入腸仔，令港女崩潰大呻「咁搞法餐飲業執晒笠都未可以環保」。

影片引來網民熱議，驚訝表示「食個早餐麵都咁慘，點解……」、「食餐飯啫，好似俾人玩咁」、「害死飲食業」。也有網民揶揄「用手食，最環保」。另有網民認為要給予時間適應，「紙餐具都係要用一段時間先知質素，大家適應下啦！」。



網上流傳影片，見到有港女買外賣腸仔公仔麵，使用餐廳提供的紙叉，結果紙叉一「拮」即變形。（影片截圖）

該港女於Facebook群組「422『齊走塑』環保消息關注組」上載該段10秒影片，感嘆「咁搞法餐飲業執晒笠都未可以環保」。

影片見到，樓主買了1碗以紙兜盛載的腸仔公仔麵外賣，並嘗試用餐廳提供的紙叉「拮」腸仔，結果樓主一用力，紙叉尖端位置即時變形無法「拮」入腸仔，而且疑似已被熱湯浸軟；樓主之後再嘗試多「拮」幾下，仍然無法成功。

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影片引來網民關注，驚訝表示「嘩拮一拮就食唔到喇，咁食咩呀？」、「食個早餐麵都咁慘，點解……」、「食餐飯啫，好似俾人玩咁」、「害死飲食業」、「俾我知邊間一定唔幫襯」。也有網民揶揄「邊個叫你拮吖？」、「用手食，最環保」。

另有網民認為要給予時間適應，「紙餐具都係要用一段時間先知質素，大家適應下啦！」、「自己預備餐具啦」。