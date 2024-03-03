女子買瘦牛肉切開嚇呆：牛油貼瘦肉片　商家稱沒賣假肉　內情曝光

這是真實的牛肉狀況嗎？近日遼寧有女子在超級市場買了大塊瘦牛肉，回家切開才發現所謂「瘦肉」虛有其表，實則只是用一層薄牛肉貼在一大塊牛脂肪上，切開就能見到牛油佔了絕大部份。商家雖承認是員工將肉片貼到牛油上，但卻堅稱「沒賣假肉」。不過，在當局調解下，商家最終要按照消費者權益保護法「假一賠十」對女子進行賠償。

遼寧有女子買了大塊瘦牛肉，切開發現所謂「瘦肉」實則只是用一層薄牛肉貼在一大塊牛脂肪上。（網上影片截圖）

根據內地媒體報道，2月28日，遼寧鞍山有女子上傳影片至社交平台，稱於當地某超級市場購買了1大塊牛肉，購買時按照瘦肉來買。不過，她回家用刀把內切塊時，驚見所謂「瘦肉」事實上是大塊牛脂上面用一層薄牛肉覆蓋。從影片可見，她將表面的一片瘦肉拿起後，就露出下方全是白色的脂肪。女子事後向商家投訴，結果商家承認是賣肉員工將肉片貼到牛油上，但卻堅稱「沒賣假肉」。

3月1日，內地有媒體致電聯繫商家查詢時，1名工作人員曾反問記者「我們怎麽處理跟，你有關係嗎？」，隨即掛線。之後記者再聯絡到鞍山市市場監督管理局，1名工作人員則指此事需由宣傳科答覆。同日，購買牛肉的女子稱當局已介入處理且維權成功，涉事商家已按照消費者權益保護法「假一賠十」進行賠償，並且向她道歉。

目前女子已從社交平台刪除相關影片，並表示事件已經結束，不過相關片段早在網上廣傳，因此仍能從其他網站找到影片。有不少網民批評商家不誠實，「這是什麽情況，能不能注意食品安全呀？我真的要為自己的身體擔憂了」、「現在各種作假太嚴重太厲害了，一定要嚴罰嚴抓嚴管來杜絕這種違規的做法」、「咋這樣做生意啊！一定要嚴罰不貸」。

（綜合）