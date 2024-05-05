日本插畫師筆下「騎呢花花髮型女」竟是寫實作品 網民：以為是帽
撰文：中天新聞網
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一名日本正妹插畫師在葡萄牙邂逅一個髮型超酷的人在公園遛狗，不好意思搭訕就悄悄畫下來。
沒想到第二天再次邂逅那個人，她鼓起勇氣搭訕並成功拍到照片。
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坂本伊久子（@ikko195）是一名日本插畫師，活躍在X（原Twitter）平台上。
27日她在X上發文分享了一件趣事：她在葡萄牙的公園看到一個髮型超酷的人在遛狗，心想突然叫住人家拍照太不禮貌，於是就把她的樣子記在腦海中回家畫了下來。
沒想到第二天又在藝術品市集上遇見了那個人，這次她鼓起勇氣上去搭訕並為她拍了一張照。
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截至28日，這條貼文已有11萬點讚，並引發網友熱議：
「時尚達人！」
「啊，居然不是帽子！」
「這個人的髮型師也太厲害了吧。」
「看起來需要精心維護，但是真的很酷！」
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也有很多網友稱讚這名插畫師的舉動很有愛：
「如果我是那個人的話，應該很高興收到這張插畫作為禮物。」
「畫得好棒，我也會做同樣的事情。」
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