中文試卷驚見「露骨18禁插畫」仲要求「揣摩寓意」　網民爆笑試答

現今網路相當流行迷因梗圖，透過圖片與簡短文字總能讓人會心一笑。



日前卻有一位網友在Facebook臉書上分享，台灣新竹女中高三國文期末考試題卷上，出現一張令人害羞的迷因圖。

貼文一出，隨即引發熱議，不少網友也直呼「我懷疑老師是故意的，但證據不足」……

題目要求學生「揣摩畫中傳達訊息」 點圖放大看原圖及網民提供的爆笑答案：

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一位網友在Facebook上貼出一張新竹女中高三國文期末考寫作能力測驗試題的照片，題目是要求學生以500字「揣摩畫中傳達的訊息，解讀其中可能的寓意並闡述看法」。

然而題目卻選用了一張長頸鹿在替獅子畫肖像畫的迷因圖，其中長頸鹿因身高過高，只能由上往下俯瞰獅子的頭部和背部，沒想到畫出來的成品，竟與男性生殖器非常相似。

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而網紅律師「巴毛」也在Facebook上轉發此貼文，引發網友熱烈討論，「是出題老師太純潔，還是我眼睛有業障？」、「原來是健康教育考卷印成國文」、「老師小心出事」、「你以為自己是獅子，殊不知在比你高的人眼中，你算個Ｘ」、「看懂的都該去罰站」、「我懷疑老師是故意的，但證據不足」。

此外，網友也紛紛留言解題，「畫者無心，看者有意」、「高度決定你的視野」、「這題難度是，如何避開生殖器，還能夠冠冕堂皇寫文章」、「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」、「看東西的角度不同，樂趣也不同」、「看事情的角度不同，得到的結果就會不同」、「探討看事物的不同面向？」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：竹女老師偷開車？國文期末考題驚見「超羞迷因」，網直呼：原來是健康教育考卷】