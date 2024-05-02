西瓜爆炸？放這裏1天現驚人變化　似漏氣皮球肉汁分離　真相曝光

天氣炎熱吃西瓜解暑確實不錯，不過有女生把剛買的西瓜放在膠箱中不足1天就發生驚人變化，西瓜竟然化成「一灘水」，而西瓜皮變成「漏氣皮球」般，便好奇用手撕下變薄的外皮，結果驚見果肉混着汁水一瀉而出，彷彿被攪拌器處理過般。不少網民看完照片都感到震驚，「西瓜大爆炸？」、「未見過咁樣」，更有人笑稱「中咗化骨綿掌咁樣」，並紛紛猜測西瓜劇變的原因。有果農曾解釋相閞情況，指是因為西瓜已經變壞。



有網民把剛買的西瓜放在膠箱中不足1天，結果發現西瓜化成「一灘水」。（「Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「Chef Chu's廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區」發帖，稱日前購買了個西瓜並將之放於膠箱內，不到1日西瓜就發生劇烈變化，「發現嗰陣係得啲淺黃色水浸住個漏氣皮球咁嘅瓜」。樓主出於好奇，於是將西瓜皮輕輕撕開，「就咁手撕已經撕開咗個皮，啲肉就流晒出嚟」。

從照片可見，西瓜皮變薄許多，如翠衣薄紙，表皮皺巴，紅黃相間的果肉夾雜通紅的果汁填滿膠箱底部，汁液之上還出現不少泡沫。

樓主指西瓜聞起來並無異味，「正常西瓜味」，因收貨時的紙皮包裝已弄髒加上雪櫃空間不足，於是當日便將西瓜暫時放入膠箱，並置於冷氣房中，存放時間不足24小時，「送貨嚟嗰陣係室溫㗎，個膠箱就擺有冷氣嘅地方」。她十分好奇為何西瓜好端端的會有此變化，於是發帖問網民「係個瓜本身有問題定其他原因呢」。

台灣曾有網民買西瓜回家竟突然自爆，引起熱議。（PTT）

不少網民看完照片後都表示震驚，「西瓜大爆炸？」、「未見過咁樣」，更有人笑稱「中咗化骨綿掌咁樣」；另有網民就覺得樓主「有先見之明」，「好彩你放咗喺個膠箱入面，如果唔係咪整到周圍污糟邋遢」、「點解你咁醒識擺入膠箱！擺喺枱面咪大鑊！」。

有網民就懷疑西瓜曾存放在低溫環境下，「放完入冰櫃，之後再拿出來賣，我都試過」、「冰過回溫再送貨，短時間內冇問題，耐咗就會咁」、「個西瓜被雪到結過冰再融返」。不過，也有網民覺得與存放方式或西瓜過熟有關，「西瓜太熟係會裂開，但係爛到咁都第一次見」、「焗住所以熟到爆？」、「焗住個西瓜係會爛的」。

網上不時有人買到爆開的西瓜，又或者噴出泡泡或漏出大量汁液，整個西瓜就像漏氣皮球，有果農曾解釋，是因為西瓜已經變壞，內裏在發酵而充斥腐敗氣體，當衝破外皮就會令汁液漏出，甚至熱脹後爆開。

（Facebook）