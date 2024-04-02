西瓜嘔白泡還能吃嗎？內行人揭原因仲警告會一切即爆「建議退貨」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
不少人買水果時，為了辨別好壞，通常會透過拍打後聽聲音挑選。日前一名台灣女網友在Costco買了一顆西瓜，放了一天後卻發現西瓜正「口吐白沫」，因此她推測原因可能是因為太多人拍打過。不過就有內行網友熱心解答，一旦西瓜太熟或壞掉時，裡頭果肉產生的水分發酵，就會發生如同原PO的類似情況，更甚者則是整顆西瓜爆掉。
【懶人包】西瓜為什麼嘔白泡？點圖放大看背後原因及網民意見👇👇👇
+7
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，她在Costco買了一顆西瓜，不過僅僅放了一晚，隔天早上一看卻讓她嚇到了，「從屁股的地方一直口吐白沫！」她認為，可能是太多人拍打、晃動過，才會導致西瓜不斷吐出白色泡沫。
貼文一出，隨即有大批網友幽默表示，「經過無數人的內力灌注，已成一顆西瓜汁」、「一直拍就腦震盪了，所以才口吐白沫」、「是不是暈車了」、「你是不是拿西瓜刀在它前面晃，它不嚇死才怪」、「西瓜內功不足，被拍到吐」、「我買過大西瓜更慘，一刀下去驚嚇不已，血流成河，還好放廚房地板切的，不然流理台洗不完」、「別擔心，它只是暈車吐了而已」。
【相關圖輯】水果迷思｜切開營養都流失？生果要早上吃？營養師解水果8大迷思（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+16
此外，有內行網友熱心解答，「裡面已經太熟了，如果這時候切開會爆開哦，整顆用塑膠袋包好拿去退比較實在」、「會爆炸，趕快包起來退貨，炸開很難清」、「要小心運送的過程中發生爆炸」、「小心會爆，建議即早處理」。而事實上，當西瓜太熟或壞掉時，果肉產生的水分會發酵，內部會產生越來越多氣體，等到內部氣體撐到極限後就會爆開。
物流公司出錯 新鮮生果竟8日後先送到 開箱已變「恐怖酸臭汁」台美女寒冬除剩性感比堅尼只為賣生果 網民收起有色眼鏡戥佢慘揀1種生果反映出你有幾不擇手段 鍾意食蕉嘅人全副心機用晒喺度旅行食5種生果次序竟神準反映你人生起伏 最後先食佢晚年要小心維他命C｜壓力大6種人易缺乏 營養師推9大生果冠軍維C=奇異果4倍吃完這生果 36周孕婦「當場噴血1000ml」 須即做剖腹產手術保命
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】