西瓜嘔白泡還能吃嗎？內行人揭原因仲警告會一切即爆「建議退貨」

不少人買水果時，為了辨別好壞，通常會透過拍打後聽聲音挑選。日前一名台灣女網友在Costco買了一顆西瓜，放了一天後卻發現西瓜正「口吐白沫」，因此她推測原因可能是因為太多人拍打過。不過就有內行網友熱心解答，一旦西瓜太熟或壞掉時，裡頭果肉產生的水分發酵，就會發生如同原PO的類似情況，更甚者則是整顆西瓜爆掉。



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原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，她在Costco買了一顆西瓜，不過僅僅放了一晚，隔天早上一看卻讓她嚇到了，「從屁股的地方一直口吐白沫！」她認為，可能是太多人拍打、晃動過，才會導致西瓜不斷吐出白色泡沫。

貼文一出，隨即有大批網友幽默表示，「經過無數人的內力灌注，已成一顆西瓜汁」、「一直拍就腦震盪了，所以才口吐白沫」、「是不是暈車了」、「你是不是拿西瓜刀在它前面晃，它不嚇死才怪」、「西瓜內功不足，被拍到吐」、「我買過大西瓜更慘，一刀下去驚嚇不已，血流成河，還好放廚房地板切的，不然流理台洗不完」、「別擔心，它只是暈車吐了而已」。

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此外，有內行網友熱心解答，「裡面已經太熟了，如果這時候切開會爆開哦，整顆用塑膠袋包好拿去退比較實在」、「會爆炸，趕快包起來退貨，炸開很難清」、「要小心運送的過程中發生爆炸」、「小心會爆，建議即早處理」。而事實上，當西瓜太熟或壞掉時，果肉產生的水分會發酵，內部會產生越來越多氣體，等到內部氣體撐到極限後就會爆開。

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