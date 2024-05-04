本田私家車右轉迴旋處！逆線行駛再衝紅燈　司機即舉報：等收信啦

大地任我行系列！日前有司機分享「車cam（行車記錄器）」片段，拍到有私家車於杏花邨以右轉方式進入迴旋處，並以逆線方式行駛，及後駛到燈位處，竟然無視紅色燈號，直接駛過往前方離去。樓主不滿對方危險駕駛，直斥「黐線」，又將片段上傳到「影住駕」網上平台，表示已舉報對方，「等收信啦你」。片段一出，有網民批涉事司機「（馬路）炸彈」，「應該即釘（牌）」。



根據運輸署網頁顯示，駕駛者駛入迴旋處時，必須轉左行駛；而逆線行車亦可被控危險駕駛，香港法例第374章 《道路交通條例》第37條「危險駕駛」列明，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可被判罰款2.5萬元及監禁3年。



1輛本田私家車於杏花邨涉嫌逆線行駛，以及衝紅燈。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該司機在facebok群組「車cam L（香港群組）」上傳片段，顯示事發地點為杏花邨，近杏花新城商場對出位置。當時片主正沿着盛泰道行駛，其行車線因前方有堵塞，形容「等咗成5分鐘先郁幾個車位」，未幾1輛本田（Honda）黑色私家車突然以右轉方式進入迴旋處，並從片主右方駛過。根據網上地圖所示，本田私家車行駛方向路上劃有白色倒三角形標記，兩旁均設有「讓路」標誌，故明顯涉及逆線行駛。

另一片段可見，片主當時正停於燈位處，交通燈訊號顯示為紅色，行人過路處則顯示為綠色，亦有不少行人正在橫過馬路。涉事本田私家車繼逆線行駛後，再無視紅色燈號，直接駛過往前方離去。樓主直斥對方「黐線」，又貼出「影住駕」網上平台截圖，表示已舉報對方，稱「逆線行駛入迴旋處，逆線衝燈！等收信啦你」。

樓主貼出「影住駕」網上平台截圖，稱「等收信啦你」。 （FB「車cam L（香港群組）」圖片）

片段引來網民嘩然，紛紛批評司機涉危險駕駛，「（馬路）炸彈」、「完全黐X線」、「塞一陣車都忍唔到，我建議佢都係行路啦」、「應該即釘（牌）」、「逆線，衝燈加老危，最少衰3樣」。有人就好奇即使「衰2，3宗罪」，是否「只告1樣」，獲網民回覆指倘若同一位置同時犯2條罪，大多數只會被控告1條罪，不過「片入邊好清楚先逆線，成10個8個（車）位再嚟一次衝燈，係好清楚唔同位置，告兩條罪」。

根據運輸署網頁顯示，駕駛者駛入迴旋處時，必須轉左行駛。香港法例《道路交通(交通管制)規例》第374章第18條「沒有遵從交通燈的指示」列明，違例駕駛將會被記5分。違例者可能會被控告，若屬首次定罪，最高可被判處監禁3個月及罰款港幣5,000元；其後再定罪會被判處監禁6個月及罰款港幣1萬元。

另外逆線行車亦可被控危險駕駛，香港法例第374章 《道路交通條例》第37條「危險駕駛」列明，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可被判罰款2.5萬元及監禁3年。

（FB「車cam L（香港群組）」）