玩命男意圖捉大量蝸牛食用　網民勸唔好　曾有滅門慘案幾乎死全家

台灣各地一下起雨來，室外也能看到不少蝸牛出沒。然而一名台男因抓捕大量的非洲大蝸牛，疑似要帶回家食用，嚇得網友們趕緊勸他不要吃，甚至提起過去發生的一樁「滅門慘案」。



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一名網友在臉書社團《新竹爆料公社》貼出幾張照片，可以看到大量的非洲大蝸牛裝在紅色籃子裡，豐碩成果讓他直呼很「爽」。底下網友認為原PO疑因想把蝸牛吃下肚，才那麼開心，嚇得趕緊勸他，「食用蝸牛都是人工飼養，野生的你永遠不知道牠吃了啥，真的危險」、「不敢吃，而且聽說很多寄生蟲」、「拜託不要亂來，這種東西不能生吃」。

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事實上，有網友分享，這種蝸牛是快炒常見的炒螺肉，雖然處理乾淨是可以吃的，但是過程非常不簡單，尤其最難的部分是黏膜液體，且可食用的也只剩蝸牛爬行的那塊肉。「照片裡面蝸牛看起來很多，可是處理完以後，大概只有一盤的份量」。

除此之外，也有留言提到，台灣食品大廠、金蘭醬油二代的鍾秋桂曾誤信謠言，在家餵蔬菜養非洲大蝸牛，並帶著家人一起吃的案例，結果最後卻造成感染廣東住血線蟲、五人離世，僅剩當時人在海外的三子鍾德亨倖免於難。

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台灣長庚腎臟科主治醫生顏宗海亦曾提醒：「蝸牛裡面有細菌啊有寄生蟲、有微生物都不知道，嚴重的話搞不好也會有敗血症，器官傷害都有可能」。

網友擔心，原PO將寄生蟲吞下肚。（FB@新竹爆料公社）

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