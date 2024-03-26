男子浴室被八腳怪嚇親　網民揭真身「睇落恐怖但原來係罕見益蟲」

一名現居智利的阿根廷男子，近日在淋浴時發現一個有著八隻腳、外觀宛如螃蟹的詭異生物。他拍下照片後分享上網，詢問該生物是什麼後，網友嚇得直呼「太噁心」、「這是恐怖片嗎？」有網友則給出答案，稱這是智利的原生種蜘蛛，會補食害蟲，對人類無害。



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《新聞周刊》報導，男子沙里納（Ignacio Salina） 表示，他日前打算淋浴時，在浴室的架子上發現一個詭異的黑點。他本來不以為意，仔細觀察後卻全身起雞皮疙瘩，驚呼「這是什麼噁心的東西？」雖然他驚慌失措，依然在幫該生物拍照後，將牠抓住。

從照片中可以看出，該生物有8隻長腳、以及圓弧狀的小巧身體。沙里納將該生物的照片，分享在網路論壇Reddit，並記載「這是我在淋浴時發現的，我嚇死了」。該貼文後來引發熱烈迴響，總計獲得逾8千個好評，評論破千則。許多網友看到該不明生物後留言表示「這是真實存在的生物？」、「如果我是你，我會搬家」、「你該不會住澳洲吧？」、「這是新的恐怖片嗎？」

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有網友則給出解答，稱這是棲息在智利與秘魯的一種蛛形綱盲蛛目生物「pachylus crassus」。該生物於1943年首度被發現，體長約1厘米左右，特徵是細長的腳，身體呈褐色。這是一種夜行性生物，通常在晚間出來狩獵。除了交配期外主要單獨行動，大部分棲息在森林與草地。由於牠喜歡陰暗處，因此才會躲在浴室的架子上。

報導指出，這種生物相當罕見，由於不具毒性，對人類不會造成危險。牠會補食蚜蟲與毛蟲等各種害蟲，對自然有益。沙里納從網友的留言中，得知這個生物外型雖然可怕，卻沒有任何害處，隔天就將牠帶至庭院放生。

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