女兒滿月獲送贈二手奶瓶奶嘴！新手媽轟同事「清垃圾」惹兩極反應

無論是生日、紀念日、初生嬰兒滿月等，送禮看似簡單，其實都是一門學問。近日一名台灣新手媽媽在討論區發文，指日前女兒滿月，不滿同事居然送上全箱二手嬰兒用品作禮物，包括奶瓶、奶嘴、領口有黃色污跡的衣服，樓主質問對方時，反被駁斥是好意，對方更將兩人對話截圖分享到公司群組，要求他人評理。有同事「教育」樓主應要懂得惜福，「（嬰兒）穿二手的比較好帶」，令她深感不忿，認為同事只是趁機「清出家裏垃圾」，而且同事的女兒就讀小二，鬧爆「東西都放多久了還好意思送人」。



事件引來網民熱議，有人覺得同事「白目」，「媽媽不想寶貝穿別人的舊衣，這也無可厚非」、「收了垃圾，還要欠人情」；亦有留言反指樓主不會做人，沒必要直接引起紛爭，「不喜歡的話可以全丟掉」、「情面留一線，以後好相見」。



台灣有新手媽媽不滿同事送二手嬰兒用品作女兒滿月禮物，批「只是清垃圾」惹熱議。（GettyImages／示意圖）

樓主在匿名公社以「同事送我二手嬰兒用品，我生氣反而被罵」為題發帖，指女兒日前滿月，中午先和長輩到餐廳慶祝，晚上則邀請朋友到家裏吃飯。當天雖然收了不少禮物，但她因為太累，所以沒有立刻開箱檢查。

直至開箱時卻令她傻眼不已，事關其中一箱居然放滿二手嬰兒用品，當中包括奶瓶、奶嘴、數件領口帶有黃色污跡的衣服，因為沒有卡片或署名，她和丈夫便翻看家中閉路電視，發現是一位跟她相熟的同事所送。樓主隨即私訊對方，對方承認是她送的禮物，並強調她是好意，樓主見狀本打算就此作罷。

怎料該同事居然將她們的對話分享到公司群組，要求他人評理，對方還以「我送的東西都是名牌」，解釋小孩才穿沒幾次，質疑樓主無理取鬧。其他同事和議並為對方說話，指「（嬰兒）穿二手的比較好帶」，亦能省錢，希望她要懂得惜福。樓主忍不住反嗆，並把那箱嬰兒用品照片上傳到群組，對方一直辯解，最終局面演變成樓主不會感恩。

樓主認為送出舊物前應要事先和她交代，而不是送禮接受別人讚美，背後原因只是「清出家裏垃圾」。她補充，對方女兒正就讀小學二年級，「東西都放多久了，還好意思送人」，不解為何還會有人為她護航。目前她已向公司請了半年育嬰假，短時間內不會碰面，感嘆「真想到期直接不幹算了」。

她表示對方女兒正就讀小學二年級，「東西都放多久了，還好意思送人」。（《BB來了》劇照）

帖文引來網民兩極回應，有人批評該同事「白目」，「二手其實真的要問人家要不要」、「二手奶嘴也送就太誇張了」、「如同朋友生日，送二手東西當人生日禮物，誰會開心？」、「現在每個家庭幾乎只生1個，媽媽想讓寶貝穿得漂漂亮亮，不想穿別人舊衣也無可厚非」、「同事小孩都小二，東西應該放了5、6年，還拿來送人也太噁心」、「收了垃圾還要欠人情」。

有人則反斥樓主不會人情世故，「真是不會做人」、「至少要有感恩的心，而不是去指責送禮的人」、「小孩東西都是階段性用一陣而已，好的壞的都會有，不要太在意」、「不喜歡的話可以全丟掉」、「或許可以再轉送給需要的媽媽」、「畢竟是同事，自己知道他是這種人就好」、「笑笑說謝謝，情面留一線，以後好相見」。

（匿名公社）