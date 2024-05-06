港男被炒公開解僱信　網民見到原因唔同情︰唔報警已經仁至義盡

每名打工仔都會知道在職場上做錯事，輕則收警告信，重則解僱。有港男在facebook群組「裁員炒人消息關注組 (香港公司裁員/ 結業拖糧/ 你老闆又出事消息/ 被無理解僱，都歡迎入來貼)」上載圖片，顯示物流公司發信指控他「在非工作時間下未經主管批核，私自盜用公司車輛及油卡」，公司決定給予7天通知期將他解僱，信件更附有港男住址，網民笑言「犯法可毋須通知期，即時終止合約」、「認為公司不合理解僱？」、「唔報警拉你已經對你仁至義盡」。



樓主上載解僱信，人事部清楚交代樓主未得到主管批准，擅自使用公司車輛及油卡，公司因而終止和樓主的僱傭合約。（facebook群組「裁員炒人消息關注組 (香港公司裁員/ 結業拖糧/ 你老闆又出事消息/ 被無理解僱，都歡迎入來貼)」圖片）

樓主在facebook群組「裁員炒人消息關注組 (香港公司裁員/ 結業拖糧/ 你老闆又出事消息/ 被無理解僱，都歡迎入來貼)」上載圖片，但沒有發表其意見，可見物流公司信件上款和樓主姓名吻合，人力資源部解釋樓主本年3月7日至19日休假，但未得到主管批准，擅自使用公司車輛及油卡，屬於「嚴重事項」，所以公司決定終止和樓主的僱傭合約，而且給予7天通知期，最後受僱日期是本年4月25日。

網民紛紛笑言「認為公司不合理解僱？」、「唔報警拉你已經對你仁至義盡」。（示意圖/Getty Images）

樓主沒有遮掩個人資料，包括自己住址，多名網民紛紛笑言「咁搞嘢，放封信上網好威咩？定想其他網民幫佢出聲？」、「打工都知輸晒啦，博乜？」、「自揭私隱果然有料到」。也有人質疑是否有人冒認樓主之名上載信件。

（facebook群組「裁員炒人消息關注組 (香港公司裁員/ 結業拖糧/ 你老闆又出事消息/ 被無理解僱，都歡迎入來貼)」）