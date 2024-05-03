英國巴士活春宮！司機停路邊「與T-back辣妹激戰」 公司：已解僱
撰文：中天新聞網
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英國一名巴士司機遭目擊在一輛雙層巴士旁與一名女性「戶外打野戰」。
客運公司緊急出面回應，已將該司機解僱，而警方也依法啟動調查，同時鎖定2名涉案男女。
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根據《每日星報》報導，事發在3月22日，有民眾在諾福克郡的大西洋大道上，拍攝到一對男女在巴士旁「打野戰」的照片。
畫面中可見，當時天色昏暗，疑似是在巴士收班後所拍攝，一名穿著反光背心的男子站在雙層巴士的旁邊，另一名女子則是蹲在草地上替男子上下吸允生殖器。
諾福克郡警方表示，由於嚴重違反公然猥褻罪，警方隨即展開調查，並根據圖中的車牌號碼、車型、外觀等鎖定巴士司機及其所屬的客運公司。
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經調查發現，該巴士司機所屬於「First」客運公司，目前已鎖定涉案的2名男女，並要求兩人到案說明，同時發出警告。
First東英格蘭分公司的發言人也宣布：「我們已經對此事展開調查，目前可以確定，涉案司機已遭解僱，我們要求所有員工都必須表現得體且符合公司政策與價值觀。」
事實上，在英國，多數雙層巴士都會安裝近12台分別朝向內外的攝影機，目前尚不清楚事發當時這些攝影機是否有在運作，First也未公開相關畫面。
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