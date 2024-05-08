炮台公園活春宮？男女草地激戰　用這物遮掩以為無人知　尷尬大了

【活春宮／不雅影片】情到濃時想親熱也該注意場合吧？抖音（TikTok）瘋傳1段疑似男女公開「活春宮」影片，指美國紐約炮台公園（Battery Park）草地上有1對男女公然「激戰」疑似性交，2人用毛毯遮掩身體就以為無人知道，卻因動作太大、太跨張被現場民眾發現。

影片引來網民熱議，批評2人行為離譜，「真的以為蓋了毯子就沒有人發現嗎？」、「世風日下」、「不會尷尬嗎？」。



抖音（TikTok）瘋傳1段影片，美國紐約炮台公園（Battery Park）草地上有1對男女公然「激戰」疑似性交。（抖音影片截圖）

有女網民於抖音（TikTok）上載影片，指美國紐約炮台公園（Battery Park）草地上有1對男女公然「激戰」，並留言「only in new york（只會在紐約發生）」。

影片長23秒，見到炮台公園當時人山人海，男女老幼享受悠閒時光，但公園草地中央位置1對男女以毛毯遮掩「激戰」，疑似正在性交，動作相當激烈，毛毯也不斷變形。2人旁邊有小朋友玩耍，但無阻2人「雅興」，路人則看到目瞪口呆。

公園草地中央位置1對男女以毛毯遮掩「激戰」，疑似正在性交。（抖音影片截圖）

+ 1

影片上載到抖音1個星期已有超過5,500萬人次瀏覽，網民紛紛批評2人行為離譜，「真的以為蓋了毯子就沒有人發現嗎？」、「世風日下」、「不會尷尬嗎？」，「不能回家或到酒店才做嗎？」、「當着孩子面做做，真的太糟糕了」。