活學活用！理科生跌藍牙耳機　運用1條數學公式　10分鐘內即尋回

這是理科生的超能力嗎？日本有修讀理科的大學生，日前不慎遺失其中1隻藍牙耳機，想要放棄尋找之時，他打開藍牙卻發現仍能連接，靈機一動的他想到使用數學公式「三角定位法」協助尋找，即是透過「三角形外心性質」，將3個點連接成三角形，最終在10分鐘成功推算出耳機位置並尋回，網民都不禁大讚「根本是GPS」、「誰再說數學沒用」。



日本有大學生於校園遺失耳機，靠1條數學公式成功拾回。（網上圖片）

綜合日本媒體報道，日本東京大學1名修讀理科的18歲男學生，日前於校內不慎遺失其中1隻藍牙耳機，事隔30分鐘後他才察覺不見耳機，本來想要放棄尋找，不過當他沿着之前行走的路徑並開啟藍牙時，卻發現手機竟然能和耳機連接起來。

機智的他突然想到可透過數學公式「三角定位法」協助尋找，公式是指三角形的3邊均是垂直並相交於中心點，而中心點和3個頂點（A、B、C）呈相等距離。他沿該區域走一圈，成功找到3個藍牙在接收，以及斷線的連接點，再將3個點連成1個三角形，然後走到連接這3點的三角形中心，只花了10分鐘便找回遺失耳機。

事主找出3個藍牙在接收以及斷線的連接點，再將3點連成三角形，花10分鐘便尋回耳機。 （網上圖片）

該男學生表示，自他於中三時購買1本數學雜誌後，便開始對數學着迷，不但靠自身學習超越課堂節奏，更自習到高中程度，「我一直喜歡科學類科目，但我認為數學比其他科目有更大的自由度」。他又指自己每天都會思考數學，而日常能應用數學例子其實多不勝數，以是次其經歷為例，「即使是很小的計算，也可以應用各種公式和技術」，更重要的是吸收知識過後，能否做到學以致用。

事件引來網民讚歎，「根本是GPS」、「這就是學數學的意義」、「義務教育的勝利」、「這是人類睿智的勝利」、「誰再說數學沒用」。

（綜合）