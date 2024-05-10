北角茶餐廳貼告示　用八達通付款收手續費最多1.5%　原來已違規？

八達通是本港電子支付工具之一，不過有網民發現，北角1間茶餐廳標明食客如以八達通支付，便會向其收取相應手續費。帖文引起網民熱議，有人認為食肆此舉可能違反八達通使用守則，並表示「見到可以舉報」。根據八達通和商戶所簽訂的開戶協議，商戶只可以收取貨品實際價錢，不能收取額外費用。據知涉事餐廳現已貼出新告示，指會「取消八達通支付」。據悉該餐廳現已取消八達通支付。



有網民發現北角有茶餐廳標明食客如以八達通支付，便會向其收取相應手續費。（FB圖片）

日前Facebook上流傳1張照片，指北角有茶餐廳在店外貼出告示，寫明「如需八達通支付，要收手續費，少於$70元加收1元，多於$70元加收1.5%」。

對於食肆向顧客收取八達通手續費一事，有網民認為並無不妥，「明買明賣」、「咁即係八達通的手續費商戶一定要硬食？」，但也有網民認為不合理，「咁我用現金囉」、「為咗收多一蚊，生意都冇埋」，也有人建議餐廳「咁我咪每個餐加2蚊，然後（食客）畀現金全單減1蚊，大家開心，Super」。不過，有精明網民就表示食肆做法可能違反八達通使用守則，並表示「見到可以舉報」。

據知涉事餐廳現已貼出新告示，指會「取消八達通支付」。

過去曾有藥房收取顧客八達通服務費，當時八達通回應查詢時指，根據開戶協議，商戶只可以收取貨品的實際價錢，不能收取額外費用。（資料圖片）

事實上，過去曾有市民到藥房購物，以八達通支付時，被商戶收取約2%服務費。當時《香港01》曾就此事向八達通查詢，八達通表示，根據八達通和商戶簽訂的開戶協議，商戶只可以收取貨品實際價錢，不能收取額外費用；如收取額外費用，如手續費等，八達通有權取消該商戶資格。

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