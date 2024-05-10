坐卡位每位多收$4？食客網上公審怒批　因1點掀網民質疑：唱衰？

外出吃飯當然希望坐得舒適，不用坐在鄰近客人出入的位置。最近有網民就在社交平台發文公審1間餐廳，指因為坐在卡位而被收取額外費用，「卡位費」每位4元，一共多收12元。他希望將店家的「無理」收費公諸於世，「插到佢上A1（報紙頭條）」。不過，有網民卻指收據上顯示的是「卡座茶位3人」，而且沒有寫明每位4元，反質疑樓主刻意唱衰，「張單係咪寫茶錢咋？」、「張單乜都無寫，呢啲『唱衰post』，你寫100蚊位都得㗎」。



樓主在facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組）」發文，並上傳1張點菜單照片，顯示他們一行3人到餐廳用餐，點了不少菜式，包括牛肋排、吊燒琵琶乳鴿、順德撈雞等；另外，點菜單上還列明「卡座茶位加收／位」，旁邊則顯示「3」，意指他們3名食客。樓主在文中怒斥，「卡位要每位加$4 ，插到佢上A1（報紙頭條）」，不滿店家額外收費。

帖文引來不少網民正反激辯，有人附和樓主，批評涉事餐廳巧立名目，無理收取「卡位費」，「12蚊都貪，唔好再縱容奸商搵香港人笨啦」、「卡位要加錢，咁外賣係咪有得減」、「遲下在餐廳呼吸都要收費」、「真係未聽過？卡位每位要收4蚊？」、「收平咗喇！員工退休金都冇收」。

帖文引來網民激辯，有人附和樓主及批評涉事餐廳巧立名目收費，也有網民質疑點菜單使用簡體字，估計涉事餐廳不在香港，並指餐廳可能只是收取茶位錢。（《阿媽有咗第二個》劇照）

然而，也有網民質疑點菜單使用簡體字，估計涉事餐廳不在香港，並指餐廳可能只是收取茶位錢，而且樓主上傳的照片也沒有顯示價錢，「12蚊飲支啤酒都唔止啦，唔好係又X唔係又X，畀你坐門口唔收12蚊好唔好」、「全部簡體字嘅？香港嚟㗎？」、「大陸餐廳嚟」、「邊度寫住卡位要加＄4？價錢呢？」。