賀外母60歲大壽　酒樓側放蛋糕變「斜塔」　稱賠這東西嚇壞網民

慶生「㷫」出一肚氣？近日有港男發帖大呻，稱為幫60歲的岳母賀壽，特意訂了雙層蛋糕並於黃大仙某酒樓設宴。可是，酒樓因擺放不當，蛋糕上桌時已傾倒一旁，造型受損。港男一家甚為不滿，而酒樓負責人為彌補竟表示「賠1打壽包」。有網民指賀壽的「壽桃包」與白事用的「壽包」大相逕庭，「壽包係解穢酒先用，做壽酒席就叫壽桃包」、「生日食的叫壽桃啊」、「大吉利是咩！壽包？人哋生日呀」。



有港男於黃大仙某酒樓設宴為外母賀壽，但酒樓擺放蛋糕不當，令蛋糕上桌時已傾倒一旁。（FB圖片）

該名港男在Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組）」發帖大吐苦水，分享日前到黃大仙某酒樓用餐的不快經歷，「外母60大壽搞啲咁嘅嘢」。他表示當日一家慶祝岳母60歲生日，特意訂了個寫上「壽」字的雙層蛋糕，並交托酒樓雪好。可是，職員之後將蛋糕送上餐桌時，蛋糕已經歪倒斜向一旁，外觀受影響。從照片可見，蛋糕似是「比薩斜塔」般向一旁傾側，糕面忌廉黏糊糊貼在透明膠盒上。

職員解釋指蛋糕被打側存放，「個職員攞出嚟嗰陣話見到打斜擺係個雪櫃度」。樓主心中不滿，認為早已向酒樓提醒膠盒內是蛋糕，並叮囑小心擺放，難以理解酒樓做法。而更令人無語的是，酒樓負責人提出賠償方案時表示「賠返1打壽包畀你」，令樓主無奈稱「好彩老人家冇聽到」。

用於白事的「壽包」應為白色及呈圓形，上面會印上「壽」字；而賀壽用的「壽桃包」則呈蟠桃狀。（GettyImages）

帖文引起網民熱議，有網民留意到酒樓負責人的用詞「壽包」有不妥，並指出賀壽的「壽桃包」與白事的「壽包」有分別，「壽包係解穢酒先用，做壽酒席就叫壽桃包，唔好再搞錯啦」、「生日食的叫壽桃啊」、「不要說壽包，試著說壽桃包」、「擺個蛋糕擺錯，講句嘢又講錯」、「大吉利是咩！壽包？人哋生日呀」。惟有網民就表示「其實而家好多人都嗌壽包，明咪得囉」。

另外，圖中的蛋糕也是網民關注焦點，有網民表示「唔係幫舖頭講嘢，但呢款蛋糕真係好易冧，我都做餐飲，幫手雪呢啲都好驚佢冧」、「意外，冇人想的」、「裏面冇做加固同打樁？兩層蛋糕一定要做」。不過有人就持相反意見，「其實我都係做飲食，蛋糕打平放係常識啦。有冇心同有冇腦做嘢最緊要，拎到嚟唔冧，一放就冧？」、「個盒透明㗎，點會睇唔到擺到咁」。

（Facebook）