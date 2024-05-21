非勵志！清潔女工3年成127間公司董事　年入逾百萬　真相曝光慘了

沒有學歷、沒有家底的清潔女工，短短3年竟成為127間公司的董事，可惜真相並不是勵志故事！新加坡1名初中輟學的兼職清潔女工，被揭從2015年起，前後擔任逾127間公司的董事，年收入可約147萬港元，不過她並非白手興家，而是為貪每間公司的小額酬勞而犯法！原來有關公司被查出涉嫌洗黑錢，涉及款項逾500萬新加坡元（約2,800萬港元）。法官最終判女工16天有期徒刑，出獄後5年內不得再擔任公司董事。



新加坡1名清潔女工在3年間成為127間公司董事，原來該批公司竟涉及洗黑錢罪行，清潔女工終被判入獄。示意圖，非涉事女工。（資料圖片）

綜合外媒報道，新加坡1名45歲姓譚（音譯）的清潔女工，報稱初中便輟學，及後當兼職清潔工。案情指，譚女在2015年因工作關係接觸到1間企業的服務供應商，受委託下為對方外國客戶經營的公司擔任委任董事，自此「一發不可收拾」，截止2018年4月12日，短短3年間，譚女已成為127間公司的委任董事，而她過去亦曾擔任其他14間公司的董事。

其後，相關公司被查出涉嫌洗黑錢，經調查發現，當中可追蹤之贓款逾500萬新加坡元。譚女最終被控觸犯7項公司相關法例，並於日前（8日）承認其中3項罪名。

譚女受審時承認擔任董事是因為想賺外快，因每間公司承諾每年給她2000新加坡元（約11,600港元），以127間公司計算，其年收入可達25.4萬新加坡元（約147萬港元）。她續指，對公司實質業務並不了解，過往只需文件上簽名，及將收到的支票直接寄送外國客戶，自己亦未曾想過監督公司業務。

清潔女工最終被判入獄16,天。（示意圖／gettyimages）

譚女辯稱，事前並無針對該批公司作出任何調查，亦無詢問公司經營什麼生意，甚至連相關外籍董事亦未曾見面及作詳細調查。她直言，自己沒有未接受過任何培訓，缺乏管理公司經驗，實際上亦無擔任委任董事的能力。

譚女代表律師則辯稱，被告在意識到公司有異樣後，已立馬辭職，懇求法官能從輕發落。法官最終判處譚女16天有期徒刑，而出獄後5年內不得再擔任公司董事。

（綜合）