小五男生晒命有百萬「身家」3名同學設奇局詐騙　網民：犯罪天才!

俗話說「財不可以露眼」，否則可能會引來不必要的麻煩。日媒日前報導指，名古屋的一名小學生就因為在學校自爆有龐大儲蓄高調「晒命」，竟被同學合力詐騙，4個月內損失近100萬！



名古屋愛知縣一名小六男生揭被同學詐騙損失近100萬日圓（新聞截圖）

綜合日媒報導指，日前名古屋愛知縣一名小六男生被揭因與同學們之間的「金錢糾紛」，而損失近100萬日圓（約港幣5,200圓）。被害兒童的父親接受訪問時講到，有一天兒子忽然跟他說「有件事情要跟爸爸坦白，我被騙了40萬日元」，令他非常吃驚。經追問下時發現，兒子竟是被同學詐騙，多次向他們支付巨額金錢。

（名古屋港水族館官網圖片）

被害男生的父親表示，當時就讀五年級的兒子被三名同學展示一塊紀念幣，告訴他是純金製的，並讓他拿在手上，講到：「現在金價大約每克9000日圓（約港幣468圓）左右，價值還會一直上升」。男生就以36萬日圓的價格向同學們購買了紀念幣。而事實上，這枚「金幣」只是名古屋港水族館售賣的紀念獎牌，價值數百日圓。據製造商指，紀念幣由黃銅製成，只是表面電鍍加工成金色，而不是純金。

之後，男生亦被騙買入慶祝2017年加拿大建國150週年而發行的膠製10日圓紙鈔。根據專家表示，因為發行數量多並不是特別稀有，價值大約是1,300日圓左右。但男生就被騙以25萬日圓（約港幣1.3萬元）的價格買入。除此之外，他還以10萬日圓（約港幣520元）的價格被騙購買昭和61年（西曆1986年）停止發行的伊藤博文的1千日圓紙鈔。這些紙幣據網上拍賣平台資料亦只價值1千日圓左右，根本無升值過。

據報於2022年11月至2023年2月期間，被害男生就這樣共分8次向3名同學支付金錢，受騙總額折合金額約93萬日圓（約港幣4.8萬元）。買入的紀念幣及外幣等實質價值則只有數千日圓。據男生父親講到兒子之所以可以拿出近百萬，是因為他母親將從親友收到的賀金、利是等，幫他保管在家中。沒想到兒子知道儲存處並偷偷拿走。相信也是因為兒子在學校高調「晒命」自己儲蓄有百萬，才被同學合力詐騙。

男生受訪朝日新聞訪問時表示，自己當時覺得「買了一定會比較划算」。又講到支付金額較多時，會用信封將現金裝起，偷偷到廁所與同學們交收。其中一名行騙同學已經道歉並歸還金錢，親人表示正認真反省，並會對子女進行金錢教育。警方亦正調查事件。

專家指兒童的金錢糾紛問題有逐漸高額的傾向（新聞截圖）

對於小學生之間發生涉及近百萬日圓的金錢糾紛，教育評論家石川幸雄表示兒童的金錢糾紛問題有逐漸高額的傾向，認為他們的金錢意識明顯存在偏差。有不少網民對事件震驚，認為明顯是「詐騙」行為，規模甚至比一些成人犯罪更大。亦有網民笑指男生存款比成年人的自己多，又指「雙方都好有才華」，3名同學更已經找到天職，「將來職業做老千係唯一選擇」。另一方面，有網民提到按刑法規定，14歲以下兒童不予處罰，因此相信3人不會被定詐騙罪。不過，相信這次事件除了對事發本人，還是對世間的家長都是一個教訓；必須向子女指導正確的金錢觀念，並謹記財不可露眼。