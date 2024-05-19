中年漢花¥1.3萬植髮　等足1年「沒長出來」要求退款　中心咁回應

花1.3萬做植髮療程，1年後效果不似預期。內地1名中年漢數年前出現脫髮問題，去年初在寧波一間植髮中心支付1.36萬人民幣（約1.5萬港元，下同）做植髮手術，相信其毛囊存活率達95%以上，但他不滿意效果，「頭髮沒有長出來」，中心解釋需等1年才能呈現植髮效果。他早前接受第2次毛囊種植仍不滿效果，要求中心退回全部手術費，雙方仍在協商。有網民無奈指植髮效果差也不能全怪店家，「植髮和美容一樣，幾個療程看療效，效果不行，怪你頭皮不行」。



47歲的高先生向寧波一間植髮中心支付1.3萬元進行植髮手術，但他不滿意手術後的效果，要求中心退回全部手術費。（內媒「1818黄金眼」新聞截圖）

內媒報道，47歲的高先生數年前出現脫髮危機，他留意到寧波一間植髮中心的廣告，了解自己植髮成功率後，去年初支付1.36萬元植髮手術費和180元（約200港元）術後除血痂費。中心幫高先生設計種髮面積和範圍，表示其毛囊存活率達95%以上，手術種植了1500個毛囊單位。高先生術後一直關注植髮效果，但過了2個月覺得效果不明顯，「植髮區域沒有增長新的頭髮，頭髮沒有長出來」。

中心當時指植髮後要等1年才能呈現效果，惟他等待1年還是對效果不滿意。中心提出再做毛囊種植，高先生同意並接受補種1000個單位，但術後仍不滿意，要求退回全數費用。

中心負責人回覆內媒指，植髮手術後1至3個月，客戶的毛囊會進入「換茬期」（自然脫落期，毛囊重新進入生長周期），一般第4個月才進入生長期，效果要待1年呈現。而高先生首次種植時的毛囊單位有1700個，今年3月補種的單位實際有1200個，知悉對方術後覺得未達期望。中心提到，高先生在進行2次種植前，同樣對方案簽名作實，但他4月份已多次到院，職員明確告知術後僅1個月不會達到預期效果，但他仍多次要求退費，目前雙方仍在協商中。

事件引來網民熱議，不少人覺得高先生繼續植髮可能無補於是，「植髮和美容一樣，幾個療程看療效，效果不行，怪你頭皮不行」，有人分享朋友花費數萬元植髮，但效果只維持半年就打回原形，或許不是每個人都適合植髮，「直接戴假髮不用擔心這些煩惱」。

（綜合）