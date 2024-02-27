內地女一家坐港鐡　爸爸出閘推行李箱卡住了　惹網笑：鎖行李？

一家人出遊是既開心又溫馨的事。近日，一位內地女在社交平台發帖，分享她和家人來港旅遊。他們乘搭港鐡出閘時，爸爸不小心將行李箱卡在閘機中間。一個舉動惹來爆笑，網民都紛紛留言：「我也試過！」



小紅書截圖

近日，一位內地女在小紅書發帖，分享她和家人出遊香港，乘搭港鐡出閘時，爸爸的一個舉動惹來爆笑。她指「第一次去香港的爸爸坐港鐡，卡住了」原來是他們乘坐完港鐡，出閘的時候不小心將自己的行李箱穿在出閘機旋轉的鐡柄中，令行李箱卡在閘機中間，動彈不得。

小紅書截圖

圖中可見，在香港的東涌地鐡站出口，一個銀色行李箱拉起了手把，而行李箱的手把剛好穿在閘機旋轉的其中一條鐡柄中。內地女亦指父親的行李箱內裝有兩罐奶粉和幾瓶藥油，相對比較重。父親出閘的時候左手拉著行李箱，右手拿著手機掃乘車碼。人行過閘機後「沒有來得及推箱子出去，閘口關上了箱子就這麼卡住了。出閘後的家人在外面爆笑」

《閨密2》劇照

隨即內地女的丈夫就向地鐡站職員尋求協助，內地女指職員來到的時候「職員面無表情地處理，估計見慣不怪了」職員就在閘內拍卡，內地女就在另一邊推動旋轉鐡柄「解放」行李箱；確實有不少遊客都試過同樣情況，網民留言：「面無表情處理也好，昨天我和同事在香港趕走了飛機，機場安檢口兩個大哥全程都在笑，帶著口罩我都看得出來他有多開心」、「昨天我的箱子過去了人卡裡面了，最後當著超多人面鑽出去」

《歸去來》劇照

貼文亦引來網民爆笑留言：「如果這是見工考試題，我就會把箱子轉一百八十度向上，然後向空隙橫推扶手，把它拿出來，當然這時會更多人爆笑。」、「看到圖片笑了」、「行李箱沒買票被抓現行了」、「個行李箱話想坐多陣地鐵喎」、「卡成這樣也是需要技術的吧」、「我怎麼沒想過可以把行李鎖在那裡」