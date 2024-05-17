內地老虎遭車撞斃即「斬件」加餸？「劏虎」片瘋傳惹議　真相曝光

有圖有片都未必有真相！本港討論區和社交平台近日瘋傳相片和影片，聲稱有老虎在內地被車撞斃後，遺體即時被當成食材「斬件」烹調，不少網民信以為真，對事件作出猛烈批評。



《香港01》記者翻查網上資料後，該宗「撞死老虎」車禍發生在馬來西亞，當地野生動物保護和國家公園估計老虎來自森林保護區，捱撞後當場死亡，遺體已被送往野生動物救援中心，以作進一步剖驗。事件引來馬來西亞網民討論，甚至有人上載事發「車cam」經過，內地媒體都有報道。另一方面，網傳的「劏虎烹煮」影片，煮食現場有泰國天然砂糖包裝袋，根據現場環境，有可能發生在東南亞地區。



老虎被車猛撞後當場倒地死亡。（網上圖片）

本港討論區和社交平台近日瘋傳相片和影片，有網民聲稱內地有人駕車期間撞斃老虎，車頭嚴重損毀，老虎倒在地上死不閉目。汽車撞斃老虎後，網民指遺體即變食材，事後遭「斬件」烹調，部份網民信以為真批評行為殘忍，但亦有人認為沒有十足證據，認為切勿「跟車太貼」。

汽車撞到老虎後，車頭嚴重損毀。（網上圖片）

《香港01》記者翻查網上資料，找了事件真相！原來「撞死老虎」的車禍發生在馬來西亞，發生於本月16日凌晨1時許，當時公路四周漆黑，只靠車燈照明，涉事車輛是右駕，明顯和內地左駕不同。當時車速維持大約100公里，行駛期間突然有老虎衝出馬路，車輛收掣不及將牠撞到，頓時傳出撞擊聲，畫面變黑，司機驚呼一聲。

車cam片段其後在當地討論區瘋傳，網民紛紛表達惋惜，而內地媒體亦有報道，指涉事老虎橫越馬來西亞彭亨州高速公路，被車撞倒後當場死亡。根據體型推斷，斃命老虎年約4歲、重約130公斤，屬於雄性成年馬來虎。當地野生動物保護和國家公園估計老虎來自當地一個森林保護區，遺體已被送往野生動物救援中心進一步剖驗，馬來西亞馬來虎數量逐漸減少，但當地森林仍有野生馬來虎 ，事件仍在調查中。

老虎被烹調的影片有可能發生在東南亞地區。（網上影片截圖）

換言之，被撞斃的老虎沒有被斬件烹煮，惟網民將車禍與另一段「劏虎」影片一併貼出，然後未經查證就指虎屍被當作食材。而老虎被斬件的影片長約30秒，可見老虎已被斬成多個部位，見到１個虎頭，部份虎肉仍然連着骨頭，有人一邊拍片，一邊翻查虎骨、虎爪和虎頭，而地下放有兩個泰國天然砂糖包裝袋，現場有人穿拖鞋和赤膊上身，皮膚相當黝黑，不似一般內地人，故有可能是在東南亞地區發現。

（綜合）