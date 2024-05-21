嫲嫲拎拐杖坐的士求義載被拒？孫批司機質素差　網民估真相係咁

的士司機都是為搵食，但竟有人要求義載？有港男發文指其嫲嫲日前手持拐杖，乘搭的士時詢問司機可否義載，不過卻遭對方拒絕，不滿下發文怒斥對方「質素差」，又質疑「孝敬老人家很困難嗎？」。帖文引來網民熱議，有人批評樓主橫蠻無理，「人哋搵食，三唔識七，點解要義載？」，揶揄「你唔去地產公司 ，叫佢送層樓俾你」；不過有心水清網民就指他人「跟車太貼」，相信樓主是嘲諷早前有港女於港鐵上，要求乘客讓座予母親一事，故稱「靚抽」。



有港男指嫲嫲日前手持拐杖坐的士，要求義載被拒，故發文批司機「質素差」。（示意圖／資料圖片）

該港男在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，指其祖母日前手持拐杖乘坐的士，曾詢問司機可否義坐（即義載），不過對方無動於中，同時拒絕收取長者專有的2元乘車優惠券，故狠批對方「質素很差」，又質疑：「孝敬老人家很困難嗎？」

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有網民批評樓主倚老賣老，「無錢就唔好想有人義務車你，唔係老奉」。（《桃姐》劇照）

帖文一出，隨即惹來網民炮轟樓主「倚老賣老」，「你都識講係你阿嫲，咁點解你又唔畀多啲錢佢呢？唔好將原本自己嘅責任賴到去其他人身上」、「你咪仲不孝，唔買架車載你阿嫲」、「人哋搵食，三唔識七，點解要義載？」、「無錢就唔好想有人義務車你，唔係老奉」，又揶揄「你唔去地產公司 ，叫佢送層樓俾你」。

但有留言就指上述網民「跟車太貼」，相信樓主是借早前有港女於港鐵上，要求乘客讓座予母親一事大做文章，故稱「靚抽」。不過亦有人批評樓主多餘，「其實抽水有技巧，唔係亂嚟就叫抽水」、「好心你， 要抽水就唔好擺的士佬上枱」。

（FB「大埔 TAI PO」）