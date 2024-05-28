不是有風出便沒事！風扇現這3徵兆別再用了　附4大購買+保養貼士

踏入夏天，風扇成為家居必需品，亦使用時需注意安全！facebook專頁「台電電力粉絲團」早前於社交平台發帖，附上使用風扇攻略，提醒「風扇不是有風便沒事，風扇乃家居火災常見的起火電器之一」，呼籲需多加注意風扇有否出現運轉不順。專頁續指，若風扇出現3種狀況，包括：運轉不順、有異音或異味及過熱，便應即時停止使用，並進行檢查或維修，專頁同時分享了4個購買及保養風扇的貼士，讓用家可在夏天安全「歎風扇」。



踏入夏天，部份不會開冷氣，而是使用風扇降溫，包括前天文台台林超英。（資料圖片）

facebook專頁「台電電力粉絲團」早前發帖，指風扇是家居火災常見的起火電器之一家使用時應當注意風扇有否出現運轉不順狀況，因當風扇出現馬達故障，最終馬達因會過熱而起火。

專頁續指，若風扇出現運轉不順、有異音或異味、過熱，便應立即停用，並送往廠方檢查維修，又強調風扇不是有風便沒事，用家應當多加留意，以防發生火災。

若風扇出現運轉不順、有異音或異味、過熱，便應立即停用。（《C+家偵探》劇照）

此外，專頁亦提使用家可不定時觀察扇葉的轉動情形，若開啟風扇後，「扇葉轉動緩慢或有異聲，之後突然加速」；或在關掉時，「是突然停止，而非緩慢停止」，以上都可能表示軸承出現異常，建議更換全新風扇。

若風扇出現運轉不順、有異音或異味、過熱，便應立即停用。（facebook專頁「台電電力粉絲團」圖片）

專頁亦分享了4個購買及保養風扇的小貼士，指應購買備有附溫度保險絲馬達、及有安全商標的風扇。除了要定期清潔扇葉及馬達的灰塵，並潤滑軸承外，亦應定期檢查電線是否出現破損或被擠壓情況。最後，專頁提醒如長時間不使用風扇，便應拔掉插頭，以策安全。

若風扇出現運轉不順、有異音或異味、過熱，便應立即停用。（資料圖片）

（Facebook「台電電力粉絲團」群組）