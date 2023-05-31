酷熱天氣｜日本網站教你6招省錢消暑秘技　在風扇前加一物即降温

有日本網站matome.naver.jp以「沒有冷氣，沒關係！」為標題，提出多個省錢又能有效降溫的方法。這些方法不但省錢又環保，今個夏季試試看！



【1】吃水分多的食物

夏季的炎熱，令體溫過度升高，食用西瓜、黃瓜、冬瓜等，水分含量豐富的蔬果，有滋潤喉嚨及利尿作用，可以排出有熱度的水分，適當地食用有助身體降溫。

【2】洗完澡後雙腳浸冷水

在洗澡後，把腳放在冷水中，可以幫助排汗。冷水會暫時增加皮膚表面的血液量，從而導致出汗，令汗液的總量減少。沐浴後，將腳放入冷水浸泡，會變得涼爽！

【3】冷卻劑在頸後和腋下

先把冷卻劑放有雪櫃中雪凍，然後用毛巾把它包著，放在頸後和腋下，便會感覺到很清涼。因為在頸後和腋下有一條大動脈，當這部分冷卻時，冷卻了的血液會流到整個身體內，降低身體溫度。使用時要心不要冷傷啊！

【4】把風扇放在窗邊

原來電風扇放置的位置也很重要！放在適當的位置，可以令人更涼快。使用風扇時，把它放在窗邊，這樣風扇可以帶窗外的空氣吹到室內，同時，房間內較熱的空氣而會排出，被外面的較冷的空氣取代。

【5】風扇前放冰水

在較淺的容器中放些冰，然後將它放在電風扇的前面。水汽會有助令溫度下降，因為水會吸收周圍的熱力，所以風扇吹出來的風會變得更冷。使用這方法時，大家要小心，不要弄濕電器啊！

【6】早上或晚上地面灑水

灑水「打ち水」即在街道及庭院灑水，日本傳統降溫方式。近年東京等地政府更提倡灑水活動，為城市降溫。原理是地面被水浸濕，風吹到地面時溫度會降低，也就變得涼爽了。在早晨和晚上灑水效果最好。大家知道在夏天，甚麼時間清潔地面是最好了！