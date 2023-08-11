學林超英開風扇慳電又環保　風扇有葉定無葉好？裝修佬詳列優缺點

雖然大家唔係林超英（香港天文台前台長），但係其實有時夜晚開風扇其實都好夠涼㗎～最近唔少品牌都出咗無葉風扇，究竟同傳統風扇嘅分別係咩？會唔會涼啲？今次裝修佬就同大家一探究竟，分析一下兩款產品嘅優缺點！



前香港天文台台長林超英在家不會開冷氣，天氣熱時只以風扇降溫。（資料圖片）

無葉風扇



其原理是透過從底座吸入風空氣之後送到圓環內，圓環有縫隙來送風。無葉風扇從底部吸入空氣之後，經過氣旋加速，空氣流通速度最大可以增加16倍。部分無扇葉風扇更內置發熱線，能手動設定暖風功能，適合一年四季適用。

優點：

●設計安全，較適合有小孩和寵物的家庭

●低噪音

●風感較柔和

●佔用空間小

●部分無扇葉風扇有冷熱風功能，一年四季皆適用

●方便清潔，擦拭即可

無葉風扇的原理是透過從底座吸入空氣之後送到圓環內，圓環有縫隙來送風。（資料圖片）

缺點：

●價錢較昂貴

●當風量轉大時，會有無法忽略的運轉聲

●較耗電

●維修成本高

傳統風扇的原理是透過氣流從風扇後方進入，氣流會往氣壓較小的扇葉邊緣流動，而扇葉的轉動再將風向前吹出。（裝修化提供）

傳統風扇



其原理是透過氣流從風扇後方進入，氣流會往氣壓較小的扇葉邊緣流動，而扇葉的轉動再將風向前吹出。

優點：

●風力強

●送風量高

●較耐用

●用電量低

●價錢大眾化

缺點：

●需經常拆開清洗，較麻煩

●小朋友有機會誤觸受傷，安全度低

●佔用空間較大

●長時間直吹會有不適感

●噪音較大

有葉風扇的缺點是需經常拆開清洗，較為麻煩。（資料圖片）

選購電風扇4大貼士



風扇尺寸

風扇的尺寸會影響送風量，如使用的空間大，一般建議選擇16吋以上的風扇；如空間較細，則建議使用12~14吋。

扇葉數量

若不是選用無葉風扇，扇葉會直接影響風扇送風的質素。葉片面積愈小，扇葉數量愈多，出風自然更柔和，因為能均勻調整氣流送風，噪音也會較小。

遙控功能

如打算在床上或客廳都能輕易開到風扇的話，就可以選購設有遙控功能的風扇，更能隨時調節風力，方便使用。

空氣循環扇

空氣循環扇可以促進室內空氣對流循環，令冷氣更快遍佈室內。同時也有除濕功能，適合不能長時間直吹風扇人士使用。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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