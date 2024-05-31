全球首例！水療中心無牌做「吸血鬼美容療程」 　累4女1男染愛滋

人人都想變靚啲，但做入侵式美容療程要特別小心！美國疾病管制與預防中心（CDC）早前發表調查報告，指當地於2018年至2023年間，因1間水療中心無牌提供侵入式的「吸血鬼臉部護理療程」（Vampire Facial），直接導致4名女子及間接導致1男感染愛滋病病毒（HIV），成全球首例。



美國有3名女性疑因接受俗稱「吸血鬼美容療程」的入侵式美容項目後，感染愛滋病毒。（Getty Images）

根據該報告，事件始於2018年，當時新墨西哥州1名女子持續發低燒，初還以為是普通感冒，沒料到驗血結果指她感染了愛滋病病毒，惟從無吸毒史或輸血紀錄，更未曾與愛滋病毒感染者發生過性行為，唯一可能感染途徑是她曾在當地一所水療中心接受「吸血鬼臉部護理療程」，過程中接受過針孔注射。

有3名女性疑似先後在同一間水療中心接受俗稱「吸血鬼美容療程」的入侵式美容項目後，感染愛滋病毒，成全球首宗因美容注射針筒傳播愛滋病毒的案例。

美國新墨西哥州衛生部門和CDC隨即展開調查，發現水療中心竟是無牌經營，而中心內部情況令調查人員震驚──見到開封的針頭隨處擺放，散落於抽屜、櫃台及垃圾桶，又分別在廚房櫃台與冰箱內，發現有一整排裝有血液卻無標籤的試管，隨意放在食物和麻醉藥旁邊，但現場連基本的消毒設備都欠奉。調查人員頓時明白，這裏可能就是愛滋病病毒的源頭。

該水療中心於2018年9月被勒令停業，負責人於2022年承認5項醫療相關控罪，被判監3年半。而當局在揭發事件後，隨即為水療中心的顧客提供檢測，主要對象是曾接受注射或入侵式美容療程的顧客，而據疾管預防中心統計，另約有59名顧客或曾接觸過愛滋病病毒，當中20人曾接受「吸血鬼美容療程」，其餘則是注射肉毒桿菌等療程。

第二名確診感染愛滋病病毒的女子年約40至50歲，她於2018年曾在涉事水療中心接受「吸血鬼美容療程」，於2019年初確診。而直至2023年初，事件已導致4女1男證實感染，當中4名女子均是水療中心顧客，而男子則是其中一名女子的性伴侶，未有光顧過水療中心。

名媛Kim Kardashian亦嘗試過「吸血鬼美容療程」，但表示：「對我來說太難受太痛了，真的是我經歷過最痛的！這是唯一一種我不會再做的美容療程。」（Instagram）

「吸血鬼美容療程」又稱「PRP（Platelet Rich Plasma）血清美容」，需要提前抽出自身的血液，分離血小板中的生長因子後，再用微針筆注射回臉部皮下組織，屬「再生療法」，聲稱指有效促進皮膚新生，具除皺緊膚效果。由於屬入侵式美容療程，惟如果針筒或相關工具受污染，便有機會感染血液傳染病。

這種美容療程曾獲不少名媛名人所推崇，其中名媛Kim Kardashian亦曾嘗試過，但她事後表示：「對我來說太難受太痛了，真的是我經歷過最痛的！這是唯一一種我不會再做的美容療程。」

（綜合）