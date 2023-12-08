北上注意｜男生深圳遇美容院詐騙　店員突襲搽黑色Cream即劏¥800

自從通關之後，港人在閑時都喜歡到北上消費，但騙徒手法層出不窮，也多了五花八門的詐騙手法，近日就有位内地男在深圳被逼消費，而且就在港人其中一個愛好地點東門町，喜歡北上的港人要注意了！



小紅書截圖 @寧浩

近日有位内地男在社交平台小紅書以「深圳這種算詐騙嗎？可以報警嗎？ 800沒了」爲題，大呻自己在東門町買東西，突然有個男的要事主幫忙領個東西，過去就被美容院的女工作人員「按在裡面」，說臉太髒了，一開始跟事主說是免費，「然後往我臉上塗東西，跟我說什麼排毒500塊，要用他們的護理液，我當時已經意識到不對了，但是臉已經黑了，就又花了一個300」。

事主其後就拍了一張照，該名女工作人員馬上心虛表示「不要給你朋友說你做美容」，而事主便假意解釋說在上班，女工作人員又反駁「讓同事知道你上班時間來摸魚不太好」，其後便在事主臉上清潔、吸黑頭，結束後就收了事主$800，「還跟我說下次去不收費，給我免費？送了我一個東西」。

事主其後也將經歷放在社交平台讓網民警惕，並放上事情的後續經過，表示已經「和平」解決。在對話中看到對方極不屑於事主，「你花800給你做一年還覺得貴，就沒什麽好説」、「做完即使後悔了也不要説我壓著你」、「還説給我帶朋友來，你人很複雜」，但事主依然表示最多只能當當天的服務及產品值￥100，要求退款￥700，自己便會將網上的貼文「處理」掉。

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事件一出後引起不少網民討論，表示自己遇到過類似經歷，「我也碰到過，說不洗對皮膚不好會傷害皮膚啥的，我說沒事我不怕，硬是沒掏一分錢」、「那時候剛畢業來深圳也是在路上遇到這種推銷說是免費的，進去之後往我臉上塗黑的，忽悠我說要花500塊錢洗掉，那時候剛畢業沒錢，一開始說你看你不花錢那就這樣黑著臉出去唄，反正誰看見你都說難看，我就說，那就這樣唄，我不花錢，我出去找個便宜的洗臉也能洗掉，後面那個人說了一句真晦氣，碰見沒錢的，然後拿張紙把我臉上的黑色擦掉了。」、「我也碰到過，我還帶著孩子呢，說是免費送小樣，一進去門口就要帶我去小房間，我一看那房間就知道了咋回事了，他們還敢三個人堵在門口不讓我出去」。

而其實如果港人真的不好彩遇到這類類似詐騙的事件，也可打電話至12315，消費者本應該為生活消費需要購買、使用商品或接受服務，若與經營者發生消費者權益爭議，可以致電12315請求市場監管部門解決爭議，維護在内地消費的權益。