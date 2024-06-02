老闆說不夠再點！公司聚餐新仔狂食兼加餸　翌日被炒網民狂估原因

公司聚餐不要亂來！內地有職場新人早前向社交平台投稿，大呻自己莫名奇妙被解僱。樓主指事緣公司舉行聚餐，故他特意「留肚」少吃一頓，當聽到老闆說「放開了吃，不夠再點」，他就「聽話」地大吃特吃，還多叫多1碟雞肉。怎料，翌日樓主便收到人事部的辭退通知，事件讓他摸不着頭腦。



帖文隨後被廣傳成熱話，很多網民紛紛加入討論，猜測樓主因何被炒，不少人直指他不識大體，不懂看老闆臉色行事，故「被解僱很合理」。不過有人認為老闆未必會因一頓飯而解僱員工，認為事件可能另有內情，例如涉及工作表現或態度欠佳等。



內地有職場新人指公司聚餐前特意「留肚」，其間大吃特吃，更多叫1碟雞肉，怎料翌日即被辭退。示意圖，非涉事男子。（Getty Images）

該名職場新人早前向微博帳戶投稿，指自己剛入職不久，於公司擔任實習生，並有幸參加公司聚餐。樓主表示，餐前特意「留肚」沒吃飯，「到了聚餐時間已經餓了5、6個小時了」，而他當時跟老闆同桌，加上要等各主管們就座及上菜，故已十分肚餓。

樓主憶述，同枱的老闆當時叮囑「放開了吃，不夠再點」，故他食完自己的套餐後，因太餓而額外再叫多1碟雞肉，形容「吃得很滿足」。豈料，翌日上班時，他收到人事部辭退通知，需於1周內辦好離職手續。事情令他感到錯愕，「實習生第一次遇到這種事，應該怎麼辦啊？」。

職場新鮮人在公司聚餐後被解僱，投稿內容被瘋傳，於微博引起逾1.8億網民關注留言。（網上圖片）

投稿隨即被許多網民轉載，於微博引起逾1.8億網民關注留言，大部份人認為事主做法不恰當、不識大體、情商有問題，「老闆只是客套一下，通常不必當真，還指望吃飽，太天真了」、「這名員工沒情商，要看老闆臉色行事」、「如果我是老闆，也會選擇辭退他，讓人感覺很自私、愛貪小便宜」。

有些網民則表示，不能聽片面之詞作結論，「不知全貌就不予置評了」、「並非當事人，所以不能一概而論」、「相信不會因為聚餐吃得多而把員工解僱」，有人猜測可能是樓主表現不理想，或者是另有原因才被辭退。

（綜合）