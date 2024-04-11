內地女入職要驗孕發現有喜　公司即撤回錄取變失業　控歧視結果…

入職前發現懷孕，公司竟然將整個職位取消了？上海高院日前分享案例，嚴女士去年成功獲聘作當地某公司的財務主管，錄取通知要求的身體檢查項目，其中1項其實是驗孕，結果發現她真的有喜，便如實相告，未料公司竟撤回取錄，更稱取消該職位。嚴女士後來在求職平台發現，對方仍在招聘同一職位，認為是就業歧視，氣極入稟法院索償，最終在法院介入調解下，嚴女士獲賠逾3萬元人民幣（約3.2萬港元）。內地網民認為財務主管是重要崗位，公司很難找人暫代，故難評論對錯，只有政府向企業提供懷孕補貼才能解決。



內地嚴女士在進行公司要求的檢查時發現自己懷孕，於是如實向公司報告後對方突然取消入職申請。（示意圖 / GettyImages）

內媒報道，上海市高級人民法院發布案例，2023年6月，打算轉工的嚴女士面試新工後，順利獲聘作財務主管。錄取通知上除列出薪資及到任時間外，還要求她做1項「人絨毛膜促性腺激素檢查（HCG）」，其實是用來驗孕。嚴女士隨即向原公司請辭。

未料檢查結果發現嚴女士懷孕，她如實通知新公司，結果被撤回錄取通知，公司稱因應最新規劃調整，她申請的職位被取消了。嚴女士在求職平台上，發現該公司仍在招聘財務主管，和對方協商不果，轉工變失業的她認為被侵犯平等就業權，入稟法院索償逾3萬人民幣。

被告公司辯稱，入職通知上的一切是參考範本得來的，並不知道「HCG」檢查是用來驗孕，取消職位是基於公司發展需要，不涉就業歧視。說法未被法官接納，判定該公司將驗孕列入入職體檢，是違反《婦女權益保障法》，發現應徵者懷孕刻意撤回職位屬「惡意取消職位」，是就業歧視。最終後在法院主持下，嚴女士與公司達成調解協議，並向她賠償3萬多元的相關損失。

嚴女士已向原先的公司提出請辭，她其後向法院提出訴訟，獲公司賠償3萬多元。（示意圖 / GettyImages）

不少內地網民卻認同公司做法，認為如果是小企業的確「受不了養個閒人」，她上班前未對企業作出貢獻，「說不定生完小孩就辭職了」。部份網民反駁，公司拒絕孕婦入職，「害了整個女性就業環境」，會導致女性不敢生育，建議政府應向企業提供補貼以鼓勵在職婦女生育，減輕物色替代人手的額外成本。

（綜合）