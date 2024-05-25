5旬男下體反覆痕癢竟驗出糖尿病　6大徵狀要留意：細菌也愛吃甜

台灣有逾250萬名糖尿病患者，香港亦約有70萬名患者，佔總人口約一成，可見情況相當普遍。台灣營養師李婉萍在網上發文分享，指當血糖超標，全身血管與器官都像是泡在糖水中，誘發各種病變，而她曾遇到1名50多歲男性長者，因私密處一直發癢嚴重影響生活，令他感到好困擾，經醫生檢驗後確診患有糖尿病。營養師又指如出現以下6大症狀，可能有血糖過高問題，應盡早求醫。



（示意圖）

台灣營養師李婉萍在Facebook專頁發文，指若私密處反覆發癢，自行擦藥膏沒有好轉，就要找醫生檢查兼檢測血糖，因為背後可能隱藏血糖問題，這些細菌、病毒「也愛吃甜」。

營養師李婉萍也提到，如出現以下6大症狀，可能就有血糖過高問題，應盡快求醫：

1．3多症狀：多吃、多喝、多尿

有許多患者不一定有這個症狀，若有相關徵兆一定要注意。

2．皮膚傷口不容易好

如果皮膚的小傷口長期沒有癒合就是警訊。

3．免疫力下降（經常感染）

尤其是女性泌尿道如果長期容易反覆發作、感染，就要特別注意。

（示意圖）

4．體重減輕

沒有在減重，體重卻持續降低，千萬不要因此竊喜，反而要提高警覺。

5．視力模糊

連續超過1個月視線都模糊不清，請盡快就醫。

6．神經病變（麻木、疼痛）

手腳對於溫熱與痛楚的感覺異於平常，感覺較為遲鈍，就要小心。