蚊子耳邊飛擾人清夢開燈又消失　網民教一招必現蹤影：靠手機就行

一般人都會有睡覺時被蚊子吵醒的經驗，因為聽到蚊子在耳邊嗡嗡飛，但一開燈後，原本距離很近的蚊子竟瞬間消失無蹤，讓人相當懊惱。



一名台灣網友在PTT上好奇詢問「開燈後蚊子都躲去哪裡？」，引起網友熱議。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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原PO表示，因為房內有蚊子，在睡著後被叮到皮膚很癢醒來，在開燈後想打蚊子，蚊子卻不見蹤影；但一關燈後，又不時地在耳朵旁飛來飛去，讓他相當氣惱。並說，即便夜裡開了捕蚊燈也沒用，讓他被蚊子叮醒後，氣到開燈尋找蚊子蹤影。

網友見文提出各式各樣的解答，最多人認為，因為一開燈後，蚊子會立即停止飛行，所以一般會在床附近周遭的牆面上，通常會停在暗處，或任何視線死角內；也有人答可能會停在床上或棉被上。

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有人建議，與其開燈找蚊子，不如關燈會比較容易發現牠停在哪裡，「不要開房間燈，開手機燈往白牆上照，牠自己就飛過來了」、「牠會玩一二三木頭人，你用手機的燈作弊，牠會來不及躲」、「不要開燈，手電筒照牆壁，牠就會停在光源」。

有人透露為防蚊子半夜來擾，他都開燈睡，但此舉卻不利於健康。也有人說，若真的有蚊子，加裝蚊帳能有效防止蚊子來擾，一覺好眠。

另有網友好奇詢問，為何蚊子總在耳邊飛？有人回答，耳朵具有天然的耳垢味道，會吸引蚊子靠近；此外，蚊子也會受到二氧化碳吸引，人類的呼吸剛好就有較高濃度的二氧化碳，因此「捕蚊燈沒用，因為人體吸引力更大」。有網友因此建議，若不想讓蚊子找到你，也可加裝循環扇，可能會有所助益。

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